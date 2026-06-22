В трех аэропортах сняли ограничения на полеты

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В аэропортах "Внуково", "Домодедово", а также Калуга сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
- Ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах "Внуково", "Домодедово", а также Калуга ("Грабцево"), сообщила Росавиация.
"Аэропорты "Внуково", "Домодедово", Калуга ("Грабцево"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.