"Внуково" и "Домодедово" работают по согласованию с органами

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Аэропорты «Внуково» и «Домодедово» принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами.
- Введены временные ограничения на использование воздушного пространства в районе аэропортов, возможны корректировки в расписании рейсов.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Аэропорты "Внуково" и "Домодедово" принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщила Росавиация.
"Аэропорты "Внуково" и "Домодедово" принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Возможны корректировки в расписании рейсов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что приняты меры для обеспечения безопасности полетов.
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