Краткий пересказ от РИА ИИ Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил разработать стратегию развития цифровых платформ к началу февраля 2027 года.

В работе над документом примут участие 11 министерств и Российский экспортный центр.

В стратегии будут определены общие требования к типам данных, архитектуре платформ, информационной безопасности и использованию искусственного интеллекта.

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил к началу февраля 2027 года разработать стратегию развития цифровых платформ, в работе над документом примут участие 11 министерств и РЭЦ, сообщила пресс-служба кабмина.

"В России будет разработана стратегия развития сегмента цифровых платформ, в том числе с госучастием. Поручение об этом дал председатель правительства Михаил Мишустин . В работе над документом, который должен быть подготовлен к началу февраля 2027 года, примут участие 11 федеральных министерств и Российский экспортный центр", - говорится в сообщении.

Так, в стратегии должны быть определены общие требования к типам данных, используемых платформами, к типовой архитектуре цифровых платформ, к обеспечению информационной безопасности на них, а также к использованию такими площадками искусственного интеллекта.

Отмечается, что участникам поручено представить предложения по приоритетным направлениям платформизации курируемых секторов и отраслей, сформированные с учетом ожидаемых экономических эффектов и оценки влияния на рост производительности труда. Проработкой инициатив будут заниматься Минэкономразвития и Минцифры.