Рейтинг@Mail.ru
На Пхукете задержали россиянина по делу о нелегальном владении землей - РИА Новости, 22.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:26 22.06.2026
На Пхукете задержали россиянина по делу о нелегальном владении землей

На Пхукете задержали россиянина и 8 иностранцев по делу о владении землей

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкОстров Пхукет в Таиланде
Остров Пхукет в Таиланде - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Остров Пхукет в Таиланде. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На Пхукете задержали девять иностранцев, включая гражданина России, по подозрению в нелегальном владении земельными участками общей стоимостью более 3,5 миллионов долларов.
  • Иностранцы владели землей через подставные компании, зарегистрированные в Таиланде, при этом иностранная доля участия в фирмах составляла фактически 70–80%, а возможно, и 100%.
  • Задержанным иностранцам грозят тюремные сроки до трех лет и крупные денежные штрафы за каждый эпизод незаконного владения землей, а участки могут быть конфискованы.
БАНГКОК, 22 июн – РИА Новости. Гражданин России задержан на таиландском Пхукете вместе с еще восемью иностранцами по подозрению в нелегальном владении в составе группы земельными участками общей стоимостью более 3,5 миллионов долларов, сообщили РИА Новости в управлении полиции Таиланда по провинции Пхукет.
Владение землей в Таиланде законодательно запрещено иностранцам.
Въезд в курортный район Патонг на Пхукете. - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
На Пхукете россиянку задержали за нелегальные инъекции ботокса
7 июня, 16:19
"Полицией задержаны девять иностранных граждан, в том числе пять граждан Израиля, один гражданин Нидерландов, один гражданин России и двое граждан Франции по подозрению в нелегальном владении несколькими участками элитной земельной собственности общей площадью 3450 квадратных метров и стоимостью 116 миллионов таиландских бат (более 3,5 миллионов долларов - ред.) через подставные компании, зарегистрированные в Таиланде", - сообщили агентству в управлении.
По словам собеседников агентства, участки были записаны на несколько таиландских фирм, зарегистрированных на Пхукете по таиландскому законодательству, а сами фирмы были зарегистрированы с участием других фирм, среди учредителей которых были иностранные граждане.
Собеседники агентства пояснили, что фирмы с участием задержанных иностранцев, зарегистрированные как юридические лица Таиланда, в которых, в соответствии с законом, иностранная доля капитала составляла не более 49%, частично выступали при регистрации фирм - владельцев земли как таиландские юридические лица, а иностранная доля участия в тех же фирмах была представлена физическими лицами иностранного гражданства.
"Таким образом, иностранные граждане фактически владели фирмами как минимум на 70–80%, и через них – земельными участками. При этом у всех компаний были и учредители - физические лица Таиланда, которые, как подозревает следствие, не были реальными вкладчиками, а являлись номинальными владельцами долей участия. Если это подтвердится, то получится, что иностранцы на 100% контролировали фирмы, владеющие земельными участками", - рассказали агентству в полиции.
Задержанным иностранцам, в том числе россиянину, грозят тюремные сроки до трех лет и крупные денежные штрафы за каждый эпизод владения землей в Таиланде через номинальных владельцев, то есть за каждый из участков, по которому будет доказано такое владение, а сами участки могут быть конфискованы в пользу государства и затем проданы с аукциона.
Вид на Камала Бич в Таиланде - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
Пропавшую на Пхукете россиянку нашли в полицейском участке
8 июня, 11:19
 
В миреТаиландПхукет (остров)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала