На Пхукете задержали россиянина по делу о нелегальном владении землей

Краткий пересказ от РИА ИИ На Пхукете задержали девять иностранцев, включая гражданина России, по подозрению в нелегальном владении земельными участками общей стоимостью более 3,5 миллионов долларов.

Иностранцы владели землей через подставные компании, зарегистрированные в Таиланде, при этом иностранная доля участия в фирмах составляла фактически 70–80%, а возможно, и 100%.

Задержанным иностранцам грозят тюремные сроки до трех лет и крупные денежные штрафы за каждый эпизод незаконного владения землей, а участки могут быть конфискованы.

БАНГКОК, 22 июн – РИА Новости. Гражданин России задержан на таиландском Пхукете вместе с еще восемью иностранцами по подозрению в нелегальном владении в составе группы земельными участками общей стоимостью более 3,5 миллионов долларов, сообщили РИА Новости в управлении полиции Таиланда по провинции Пхукет.

Владение землей в Таиланде законодательно запрещено иностранцам.

"Полицией задержаны девять иностранных граждан, в том числе пять граждан Израиля , один гражданин Нидерландов , один гражданин России и двое граждан Франции по подозрению в нелегальном владении несколькими участками элитной земельной собственности общей площадью 3450 квадратных метров и стоимостью 116 миллионов таиландских бат (более 3,5 миллионов долларов - ред.) через подставные компании, зарегистрированные в Таиланде", - сообщили агентству в управлении.

По словам собеседников агентства, участки были записаны на несколько таиландских фирм, зарегистрированных на Пхукете по таиландскому законодательству, а сами фирмы были зарегистрированы с участием других фирм, среди учредителей которых были иностранные граждане.

Собеседники агентства пояснили, что фирмы с участием задержанных иностранцев, зарегистрированные как юридические лица Таиланда, в которых, в соответствии с законом, иностранная доля капитала составляла не более 49%, частично выступали при регистрации фирм - владельцев земли как таиландские юридические лица, а иностранная доля участия в тех же фирмах была представлена физическими лицами иностранного гражданства.

"Таким образом, иностранные граждане фактически владели фирмами как минимум на 70–80%, и через них – земельными участками. При этом у всех компаний были и учредители - физические лица Таиланда, которые, как подозревает следствие, не были реальными вкладчиками, а являлись номинальными владельцами долей участия. Если это подтвердится, то получится, что иностранцы на 100% контролировали фирмы, владеющие земельными участками", - рассказали агентству в полиции.