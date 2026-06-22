Власти Крыма владеют данными по ситуации с топливом, заявил Песков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что руководство Крыма владеет детальными данными по ситуации с топливом в регионе.
- Система информирования населения о ситуации с топливом в Крыму налажена, ведется напряженная работа по минимизации последствий.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Руководство Крыма владеет детальными данными по ситуации с топливом в регионе и информируют население, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Этими данными владеет руководство Республики, они информируют население, эта система налажена, ведется напряженная работа по минимизации этих последствий", - сказал Песков журналистам.
Двадцать первого июня глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о том, что отпуск топлива на АЗС региона прекращен, исключение делается только для автомобилей госслужб.
Ранее власти Крыма и Севастополя поясняли, что дефицит топлива в регионах возник из-за проблем с логистикой. В Минэнерго РФ сообщали, что ведомство уделяет особое внимание доставке горюче-смазочных материалов (ГСМ) в Крым, новые и приграничные регионы, логистические трудности доставки топлива отрабатываются оперативно.