Власти Крыма владеют данными по ситуации с топливом, заявил Песков

Краткий пересказ от РИА ИИ Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что руководство Крыма владеет детальными данными по ситуации с топливом в регионе.

Система информирования населения о ситуации с топливом в Крыму налажена, ведется напряженная работа по минимизации последствий.

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Руководство Крыма владеет детальными данными по ситуации с топливом в регионе и информируют население, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков на просьбу журналистов прокомментировать ситуацию с топливом в Крыму ответил, что для этого необходимы детальные данные.

"Этими данными владеет руководство Республики, они информируют население, эта система налажена, ведется напряженная работа по минимизации этих последствий", - сказал Песков журналистам.

Двадцать первого июня глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о том, что отпуск топлива на АЗС региона прекращен, исключение делается только для автомобилей госслужб.