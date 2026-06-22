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Власти Крыма владеют данными по ситуации с топливом, заявил Песков - РИА Новости, 22.06.2026
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13:47 22.06.2026 (обновлено: 14:10 22.06.2026)
Власти Крыма владеют данными по ситуации с топливом, заявил Песков

Песков: власти Крыма владеют данными по ситуации с топливом и информируют людей

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что руководство Крыма владеет детальными данными по ситуации с топливом в регионе.
  • Система информирования населения о ситуации с топливом в Крыму налажена, ведется напряженная работа по минимизации последствий.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Руководство Крыма владеет детальными данными по ситуации с топливом в регионе и информируют население, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков на просьбу журналистов прокомментировать ситуацию с топливом в Крыму ответил, что для этого необходимы детальные данные.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
Песков прокомментировал ситуацию с топливом в Крыму
Вчера, 13:37
"Этими данными владеет руководство Республики, они информируют население, эта система налажена, ведется напряженная работа по минимизации этих последствий", - сказал Песков журналистам.
Двадцать первого июня глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о том, что отпуск топлива на АЗС региона прекращен, исключение делается только для автомобилей госслужб.
Ранее власти Крыма и Севастополя поясняли, что дефицит топлива в регионах возник из-за проблем с логистикой. В Минэнерго РФ сообщали, что ведомство уделяет особое внимание доставке горюче-смазочных материалов (ГСМ) в Крым, новые и приграничные регионы, логистические трудности доставки топлива отрабатываются оперативно.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
В Крыму идет работа по снижению последствий действий Киева, заявил Песков
Вчера, 13:43
 
Республика КрымРоссияДмитрий Песков
 
 
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