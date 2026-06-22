Песков: контакты с Сербией по компании NIS были, но содержание не публично

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков подтвердил наличие контактов с Сербией по компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS).
- Содержание контактов с сербской стороной является коммерческим и не подлежит огласке.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Контакты с Сербией по компании "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS) были, но их содержание не должно быть публичным, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Были контакты, в том числе с сербами, с сербскими визави, но, разумеется, это коммерческие контакты, содержание которых не должно быть публичным", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, рассматривает ли Россия возможность продажи своего контрольного пакета акций компании "Нефтяная индустрия Сербии" сербской стороне и были ли уже предприняты какие-то шаги.
"Нефтяная индустрия Сербии" - одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов. Компания NIS трудоустраивает около 14 тысяч человек, ежегодные отчисления в бюджет Сербии достигают 9%, она владеет более 400 АЗС, НПЗ в Панчево, производственной площадкой в Нови-Саде, предприятием "Петрохемия" и совместно с "Газпром энергохолдинг" - ТЭС Панчево.