Рейтинг@Mail.ru
Песков: контакты с Сербией по компании NIS были, но содержание не публично - РИА Новости, 22.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:43 22.06.2026
Песков: контакты с Сербией по компании NIS были, но содержание не публично

Песков: контакты с Сербией по компании NIS были, но их содержание не публично

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков подтвердил наличие контактов с Сербией по компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS).
  • Содержание контактов с сербской стороной является коммерческим и не подлежит огласке.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Контакты с Сербией по компании "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS) были, но их содержание не должно быть публичным, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Были контакты, в том числе с сербами, с сербскими визави, но, разумеется, это коммерческие контакты, содержание которых не должно быть публичным", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, рассматривает ли Россия возможность продажи своего контрольного пакета акций компании "Нефтяная индустрия Сербии" сербской стороне и были ли уже предприняты какие-то шаги.
"Нефтяная индустрия Сербии" - одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов. Компания NIS трудоустраивает около 14 тысяч человек, ежегодные отчисления в бюджет Сербии достигают 9%, она владеет более 400 АЗС, НПЗ в Панчево, производственной площадкой в Нови-Саде, предприятием "Петрохемия" и совместно с "Газпром энергохолдинг" - ТЭС Панчево.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
Правительство работает по теме цен на нефтепродукты, заявил Песков
Вчера, 13:37
 
ЭкономикаСербияРоссияДмитрий ПесковНефтяная индустрия СербииГазпром
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала