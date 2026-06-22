Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Крыму ведется напряженная работа для минимизации негативных последствий от действий киевского режима.
- Руководство Республики Крым информирует население о проводимых мерах.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. В Крыму ведется напряженная работа для минимизации негативных последствий от варварских действий киевского режима, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Руководство Республики Крым информирует население, эта система налажена и ведется напряженная работа по минимизации негативных последствий от варварских действий киевского режима", - сказал Песков журналистам.
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