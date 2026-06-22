Песков прокомментировал отставку Стармера

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вряд ли у кого-то на политическом небосклоне Британии будет иная позиция в отношении диалога с Россией после отставки Кира Стармера.
- Кир Стармер заявил о намерении уйти в отставку с поста лидера Лейбористской партии.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя отставку премьер-министра Великобритании Кира Стармера, заявил, что вряд ли у кого-то на политическом небосклоне Британии будет иная позиция в отношении диалога с Россией.
Ранее в понедельник Стармер, выступая на Даунинг-стрит, заявил о намерении уйти в отставку с поста лидера Лейбористской партии.
"Много вопросов, что, может быть, после него будет лучше, но вряд ли сейчас кто-то на политическом небосклоне Великобритании будет иметь отличную от Кира Стармера позицию в отношении наших двусторонних отношений" , - сказал Песков журналистам.