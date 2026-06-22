Песков прокомментировал отставку Стармера

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя отставку премьер-министра Великобритании Кира Стармера, заявил, что вряд ли у кого-то на политическом небосклоне Британии будет иная позиция в отношении диалога с Россией.