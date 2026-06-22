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Песков прокомментировал отставку Стармера - РИА Новости, 22.06.2026
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13:42 22.06.2026
Песков прокомментировал отставку Стармера

Песков об отставке Стармера: вряд ли в Британии будет иная позиция по РФ

© REUTERS / Jaimi JoyКир Стармер во время выступления у резиденции премьер-министра Великобритании в Лондоне
Кир Стармер во время выступления у резиденции премьер-министра Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© REUTERS / Jaimi Joy
Кир Стармер во время выступления у резиденции премьер-министра Великобритании в Лондоне
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вряд ли у кого-то на политическом небосклоне Британии будет иная позиция в отношении диалога с Россией после отставки Кира Стармера.
  • Кир Стармер заявил о намерении уйти в отставку с поста лидера Лейбористской партии.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя отставку премьер-министра Великобритании Кира Стармера, заявил, что вряд ли у кого-то на политическом небосклоне Британии будет иная позиция в отношении диалога с Россией.
Ранее в понедельник Стармер, выступая на Даунинг-стрит, заявил о намерении уйти в отставку с поста лидера Лейбористской партии.
"Много вопросов, что, может быть, после него будет лучше, но вряд ли сейчас кто-то на политическом небосклоне Великобритании будет иметь отличную от Кира Стармера позицию в отношении наших двусторонних отношений" , - сказал Песков журналистам.
Кир Стармер во время выступления у резиденции премьер-министра Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
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