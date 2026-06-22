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В Кремле не сомневаются, что Белоруссия может обеспечить суверенитет - РИА Новости, 22.06.2026
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13:41 22.06.2026 (обновлено: 13:57 22.06.2026)
В Кремле не сомневаются, что Белоруссия может обеспечить суверенитет

Песков: Москва не сомневается, что Белоруссия в состоянии обеспечить суверенитет

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не сомневается в способности Белоруссии обеспечить свой суверенитет.
  • Владимир Зеленский пригрозил президенту Белоруссии Александру Лукашенко атаками после атаки ВСУ по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Москва не сомневается, что Белоруссия в состоянии обеспечить свой суверенитет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря об угрозах Владимира Зеленского в адрес Минска.
Ранее Владимир Зеленский через несколько дней после атаки ВСУ по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области пригрозил президенту Белоруссии Александру Лукашенко атаками якобы из-за техники на приграничной территории.
"У нас нет никакого сомнения, что руководство Беларуси и сама Беларусь в состоянии свой суверенитет обеспечить", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости прокомментировать угрозы Зеленского.
Как ранее сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук, ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа 17 июня атаковали автобус гомельской детской футбольной команды, ребята ехали на отдых в Геленджик. Погибла женщина, сопровождавшая команду. По данным минздрава Белоруссии, ранены восемь человек, в том числе шестеро детей, им оказывается помощь.
Московский Кремль и небоскребы Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
В Кремле назвали угрозы Зеленского Минску посягательством на суверенитет
Вчера, 13:37
 
В миреБелоруссияМоскваРоссияДмитрий ПесковВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныАлександр ЛукашенкоАтака ВСУ на автобус с детьми из Белоруссии
 
 
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