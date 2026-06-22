В Кремле не сомневаются, что Белоруссия может обеспечить суверенитет

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Москва не сомневается, что Белоруссия в состоянии обеспечить свой суверенитет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря об угрозах Владимира Зеленского в адрес Минска.

Как ранее сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук, ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа 17 июня атаковали автобус гомельской детской футбольной команды, ребята ехали на отдых в Геленджик. Погибла женщина, сопровождавшая команду. По данным минздрава Белоруссии, ранены восемь человек, в том числе шестеро детей, им оказывается помощь.