Путин планирует в скором времени провести контакты с Лукашенко

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о планах Владимира Путина провести контакты с Александром Лукашенко.
- Согласно ему, контакты Путина с Лукашенко планируются в обозримой перспективе.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в обозримой перспективе планирует провести контакты с его коллегой из Белоруссии Александром Лукашенко, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"В обозримой перспективе (Путин - ред.) планирует осуществить контакты (с Лукашенко - ред.)", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.