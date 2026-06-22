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Путин планирует в скором времени провести контакты с Лукашенко - РИА Новости, 22.06.2026
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13:40 22.06.2026
Путин планирует в скором времени провести контакты с Лукашенко

Песков: Путин планирует в скором времени провести контакты с Лукашенко

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о планах Владимира Путина провести контакты с Александром Лукашенко.
  • Согласно ему, контакты Путина с Лукашенко планируются в обозримой перспективе.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в обозримой перспективе планирует провести контакты с его коллегой из Белоруссии Александром Лукашенко, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"В обозримой перспективе (Путин - ред.) планирует осуществить контакты (с Лукашенко - ред.)", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.
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Александр ЛукашенкоВ миреВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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