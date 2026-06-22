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Песков: Путин и Лукашенко смогут обсудить угрозы Зеленского к Белоруссии - РИА Новости, 22.06.2026
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13:38 22.06.2026
Песков: Путин и Лукашенко смогут обсудить угрозы Зеленского к Белоруссии

Песков: Путин и Лукашенко смогут обсудить угрозы Зеленского в адрес Белоруссии

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе предстоящего контакта смогут обсудить угрозы Владимира Зеленского в адрес Минска.
  • Ранее Зеленский пригрозил Лукашенко атаками якобы из-за техники на приграничной территории.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе предстоящего контакта смогут обсудить угрозы Владимира Зеленского в адрес Минска, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее Зеленский пригрозил Лукашенко атаками якобы из-за техники на приграничной территории.
"Действительно, и вы знаете, что Александр Григорьевич (Лукашенко) об этом говорил, в обозримой перспективе планирует осуществить контакты, это будет хорошая возможность для того, чтобы обсудить эти и другие вопросы", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.
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