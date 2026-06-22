Песков: Путин и Лукашенко смогут обсудить угрозы Зеленского к Белоруссии

"Действительно, и вы знаете, что Александр Григорьевич (Лукашенко) об этом говорил, в обозримой перспективе планирует осуществить контакты, это будет хорошая возможность для того, чтобы обсудить эти и другие вопросы", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.