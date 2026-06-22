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Правительство работает по теме цен на нефтепродукты, заявил Песков - РИА Новости, 22.06.2026
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13:37 22.06.2026
Правительство работает по теме цен на нефтепродукты, заявил Песков

Песков: правительство РФ работает по теме цен на нефтепродукты, принимаются меры

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Правительство России работает над вопросом цен на нефтепродукты.
  • В правительстве ведется координация с нефтяными компаниями и принимаются меры по этой теме.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Правительство России работает по теме цен на нефтепродукты, ведутся соответствующие обсуждения и принимаются меры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Есть в правительстве механизм координации и с нефтяными компаниями, само правительство работает по этой теме. Там ведутся соответствующие обсуждения и принимаются необходимые меры, поэтому по деталям, конечно, лучше уже это спрашивать в правительстве", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, не рассматривают ли российские власти либерализацию цен на нефтепродукты как одну из мер для борьбы с перебоями на рынке.
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