Правительство работает по теме цен на нефтепродукты, заявил Песков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Правительство России работает над вопросом цен на нефтепродукты.
- В правительстве ведется координация с нефтяными компаниями и принимаются меры по этой теме.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Правительство России работает по теме цен на нефтепродукты, ведутся соответствующие обсуждения и принимаются меры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Есть в правительстве механизм координации и с нефтяными компаниями, само правительство работает по этой теме. Там ведутся соответствующие обсуждения и принимаются необходимые меры, поэтому по деталям, конечно, лучше уже это спрашивать в правительстве", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, не рассматривают ли российские власти либерализацию цен на нефтепродукты как одну из мер для борьбы с перебоями на рынке.