Песков прокомментировал ситуацию с топливом в Крыму

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российские власти ведут работу для налаживания обеспечения населения Крыма топливом.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Российские власти ведут работу для того, чтобы наладить обеспечение населения Крыма топливом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Двадцать первого июня глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о том, что отпуск топлива на АЗС региона прекращен, исключение делается только для автомобилей госслужб.
В Крыму прекратили отпуск топлива на АЗС
21 июня, 10:36