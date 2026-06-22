МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Ушедший в отставку премьер-министр Великобритании Кир Стармер всегда был сторонником поддержания отношений Британии и России на нулевом уровне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Кир Стармер никак себя не зарекомендовал с точки зрения российско-британских отношений. Он всегда был сторонником поддержания этих отношений на нулевом уровне. Поэтому ничем примечательным он, так сказать, для нас не запомнился", - сказал Песков журналистам.