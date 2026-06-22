СМИ: в канцелярии Стармера начали работу над возможной передачей власти

Газета Telegraph 20 июня сообщила, что союзники Стармера убеждены, что он готовится подать в отставку и, возможно, заявит об этом уже в понедельник. При этом британский министр по делам бизнеса Питер Кайл опроверг сообщения СМИ о намерении Стармера уйти в отставку 22 июня.