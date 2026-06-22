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СМИ: в канцелярии Стармера начали работу над возможной передачей власти - РИА Новости, 22.06.2026
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02:38 22.06.2026
СМИ: в канцелярии Стармера начали работу над возможной передачей власти

Guardian: в канцелярии Стармера уже начали работу над возможной передачей власти

© REUTERS / Isabel InfantesКир Стармер
Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© REUTERS / Isabel Infantes
Кир Стармер. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В канцелярии премьер-министра Британии Кира Стармера началась работа над возможной передачей власти.
  • По информации газеты Guardian, Стармер и люди из его ближайшего круга начали работу над проектом возможной речи премьера об отставке.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. В канцелярии премьер-министра Британии Кира Стармера, который уже в понедельник может объявить о своей отставке, началась работа над возможной передачей власти, пишет газета Guardian.
"Подготовка к возможной передаче власти уже началась: главный секретарь премьер-министра Даррен Джонс встретился с ключевым членом команды (соперника Стармера Энди - ред.) Бернхема Луизой Хейг. Ожидаются дальнейшие переговоры", - говорится в публикации.
По информации издания, Стармер и люди из его ближайшего круга в субботу начали работу над проектом возможной речи премьера об отставке.
Газета Telegraph 20 июня сообщила, что союзники Стармера убеждены, что он готовится подать в отставку и, возможно, заявит об этом уже в понедельник. При этом британский министр по делам бизнеса Питер Кайл опроверг сообщения СМИ о намерении Стармера уйти в отставку 22 июня.
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