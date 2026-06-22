Паслер поручил оперативно ликвидировать последствия непогоды

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Губернатор Свердловской области Денис Паслер поручил главам пострадавших от непогоды территорий оперативно ликвидировать последствия.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июн - РИА Новости. Губернатор Свердловской области поручил главам пострадавших от непогоды территорий оперативно ликвидировать последствия, сообщает департамент информационной политики региона.
"Глава региона поручил главам пострадавших территорий оперативно ликвидировать последствия прохождения грозового фронта и сильного ветра" - говорится в сообщении.
В понедельник в местных СМИ сообщили о появлении торнадо в городе Кушва Свердловской области. Судя по опубликованным видео, торнадо обрушился на город, повредив кровлю домов, ломая деревья и опоры линий электропередачи. По сообщению пресс-службы МЧС свердловского региона, экстренные службы ликвидируют последствия стихии, информации о пострадавших не поступало.
Согласно сообщению департамента, также от последствий стихии пострадали, оставшись без электроснабжения, части Верхней Туры, поселка Баранчинский и сел Большая Лая и Малая Лая.
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