Минкультуры определило порядок реставрации панорамы "Оборона Севастополя"

В пресс-службе Минкультуры России отметили, что в ходе осмотра замминистра ознакомился с фрагментами живописного полотна, спасенными сотрудниками Музея обороны Севастополя, а также с фасадом здания, элементами остекления дверных и оконных заполнений здания, которые оказались в удовлетворительном состоянии. Кроме того, было установлено, что все скульптурные композиции – бюсты, размещенные по периметру здания – целы, часть помещений – вестибюль и рабочие кабинеты сотрудников на входе в здание, где предполагалось разместить экскурсионный отдел – не пострадали от пожара. Витражное панно, декоративные ограждения и перила из латуни на винтовой лестнице и смотровой площадке, где посетители осматривали полотно и предметный план, мраморный пол внутри здания, декоративные элементы входной группы, отреставрированный кораблик на бельведере здания, покрытый сусальным золотом, гипсовые барельефы, требующие частичной реставрации также остались целы. Также сохранился скульптурный бюст Франца Рубо – основателя панорамной живописи в России и автора Севастопольской панорамы.