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Минкультуры определило порядок реставрации панорамы "Оборона Севастополя" - РИА Новости, 22.06.2026
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15:46 22.06.2026 (обновлено: 16:57 22.06.2026)
Минкультуры определило порядок реставрации панорамы "Оборона Севастополя"

Минкультуры определило порядок восстановления панорамы "Оборона Севастополя"

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкМузей-панорама "Оборона Севастополя" после пожара в результате атаки ВСУ
Музей-панорама Оборона Севастополя после пожара в результате атаки ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Музей-панорама "Оборона Севастополя" после пожара в результате атаки ВСУ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министерство культуры России решило немедленно начать восстановление крыши панорамы "Оборона Севастополя", пострадавшей при атаке БПЛА.
  • После восстановления крыши начнутся внутренние ремонтно-реставрационные работы с учетом сохранности внешнего фасада.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Министерство культуры России приняло решение о немедленном начале восстановления крыши пострадавшей при атаке БПЛА панорамы "Оборона Севастополя", после которого начнутся внутренние ремонтно-реставрационные работы с учетом сохранности внешнего фасада.
В ведомстве сообщили, что первый замминистра культуры РФ Сергей Обрывалин посетил панораму "Оборона Севастополя" для оценки ущерба, нанесенного в результате атаки БПЛА.
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"По результатам осмотра принято решение о немедленном начале работ по восстановлению крыши с целью защиты каменных стен от атмосферных осадков и предотвращения дальнейшего разрушения. Определены дальнейшие приоритеты: после устройства кровли начнутся внутренние ремонтно-реставрационные работы, учитывая сохранность внешнего фасада", - говорится в сообщении.
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В пресс-службе Минкультуры России отметили, что в ходе осмотра замминистра ознакомился с фрагментами живописного полотна, спасенными сотрудниками Музея обороны Севастополя, а также с фасадом здания, элементами остекления дверных и оконных заполнений здания, которые оказались в удовлетворительном состоянии. Кроме того, было установлено, что все скульптурные композиции – бюсты, размещенные по периметру здания – целы, часть помещений – вестибюль и рабочие кабинеты сотрудников на входе в здание, где предполагалось разместить экскурсионный отдел – не пострадали от пожара. Витражное панно, декоративные ограждения и перила из латуни на винтовой лестнице и смотровой площадке, где посетители осматривали полотно и предметный план, мраморный пол внутри здания, декоративные элементы входной группы, отреставрированный кораблик на бельведере здания, покрытый сусальным золотом, гипсовые барельефы, требующие частичной реставрации также остались целы. Также сохранился скульптурный бюст Франца Рубо – основателя панорамной живописи в России и автора Севастопольской панорамы.
ВСУ нанесли удар по музею в Севастополе в ночь на 10 июня, разгорелся пожар. В результате была практически уничтожена известная панорама "Оборона Севастополя 1854–1855 годов", воссозданная в советское время. Фрагменты оригинальной работы Франца Рубо находятся в филиале музея и повреждены не были.
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