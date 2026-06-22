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Замглавы МИД обсудил с послом Израиля развитие отношений стран - РИА Новости, 22.06.2026
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20:22 22.06.2026 (обновлено: 20:26 22.06.2026)
Замглавы МИД обсудил с послом Израиля развитие отношений стран

Панкин обсудил с послом Израиля вопросы развития отношений стран

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЗамглавы МИД РФ Александр Панкин
Замглавы МИД РФ Александр Панкин - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Замглавы МИД РФ Александр Панкин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Заместитель главы МИД России Александр Панкин встретился с послом Израиля в Москве Одедом Йосефом.
  • В ходе беседы обсуждались актуальные вопросы дальнейшего развития российско-израильских отношений в различных сферах, включая экономическую, образовательную, научную и культурно-гуманитарную.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Заместитель главы МИД России Александр Панкин встретился с послом Израиля в Москве Одедом Йосефом и обсудил развитие отношений стран в разных областях, сообщили в МИД РФ.
"Двадцать второго июня по инициативе израильской стороны заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин встретился с послом Израиля в Москве Одедом Йосефом", - говорится в сообщении.
"В ходе беседы были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития российско-израильских отношений, в том числе в экономической, образовательной, научной и культурно-гуманитарной сферах", - отметили также в МИД.
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ИзраильРоссияМоскваАлександр ПанкинМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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