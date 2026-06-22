Замглавы МИД обсудил с послом Израиля развитие отношений стран

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Заместитель главы МИД России Александр Панкин встретился с послом Израиля в Москве Одедом Йосефом и обсудил развитие отношений стран в разных областях, сообщили в МИД РФ.

"В ходе беседы были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития российско-израильских отношений, в том числе в экономической, образовательной, научной и культурно-гуманитарной сферах", - отметили также в МИД.