День памяти и скорби отметили в Русском доме в Бангладеш

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Русский дом в Дакке провел памятное мероприятие, посвященное Дню памяти и скорби.
- Мероприятие объединило студентов, членов Ассоциации выпускников советских вузов Бангладеш, представителей академического сообщества и других гостей.
- В рамках программы были прочитаны стихи, проведена акция «Свеча памяти» и организована лекция на основе выставки Музея Победы.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Русский дом в Дакке провел памятное мероприятие, посвященное Дню памяти и скорби, сообщило посольство России в Бангладеш.
В России ежегодно 22 июня отмечается День памяти и скорби. Он посвящен одной из самых трагических дат в истории страны - началу Великой Отечественной войны, которая унесла жизни около 27 миллионов советских людей.
"В Русском доме в Дакке состоялось памятное мероприятие, посвященное Дню памяти и скорби в честь миллионов людей, погибших в годы Великой Отечественной войны, и к годовщине нападения нацистской Германии на Советский Союз 22 июня 1941 года", — говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале посольства.
Мероприятие объединило студентов, членов Ассоциации выпускников советских вузов Бангладеш (SAAB), представителей академического сообщества и других гостей, заинтересованных в сохранении памяти об одной из самых трагических страниц мировой истории, отмечается в заявлении.
В рамках программы студенты и представители ассоциации выпускников прочитали стихи, посвященные мужеству, самопожертвованию и стойкости военного поколения. Одним из центральных моментов мероприятия стала акция "Свеча памяти", в ходе которой участники почтили память солдат и мирных жителей, погибших в годы Великой Отечественной войны.
В посольстве добавили, что программу дополнила лекция, основанная на выставке Музея Победы "22.06.1941. Трагедия. Мужество. Подвиг", рассказавшая участникам о событиях первого дня Великой Отечественной войны и героизме, проявленном советскими гражданами перед лицом вторжения.