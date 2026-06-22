Минпросвещения контролирует ситуацию с приостановкой отдыха детей в Крыму

Краткий пересказ от РИА ИИ Минпросвещения держит на постоянном контроле ситуацию с временной приостановкой отдыха детей в Республике Крым.

По этому вопросу создан оперативный штаб.

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Ситуация, связанная с временной приостановкой отдыха детей в Республике Крым, находится на постоянном контроле Минпросвещения, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения РФ.

Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что бронирование мест, прием и размещение детей в организациях отдыха и оздоровления приостановлены в Крыму с 22 июня до 1 сентября.