Минпросвещения контролирует ситуацию с приостановкой отдыха детей в Крыму

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Минпросвещения держит на постоянном контроле ситуацию с временной приостановкой отдыха детей в Республике Крым.
- По этому вопросу создан оперативный штаб.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Ситуация, связанная с временной приостановкой отдыха детей в Республике Крым, находится на постоянном контроле Минпросвещения, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения РФ.
Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что бронирование мест, прием и размещение детей в организациях отдыха и оздоровления приостановлены в Крыму с 22 июня до 1 сентября.
"Ситуация, связанная с временной приостановкой отдыха детей в Республике Крым, находится на постоянном контроле министерства просвещения РФ. Для решения вопросов создан оперативный штаб", - говорится в сообщении.