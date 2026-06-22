Минобороны рассекретило информацию о добровольцах народного ополчения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Минобороны России обнародовало рассекреченные архивные документы о том, как советские интеллигенты и простые труженики становились ополченцами в 1941 году.
- Среди добровольцев были писатели, такие как Эммануил Казакевич и Александр Бек, а также поэт-песенник Сергей Островой, которые прошли через военные действия и были награждены орденами и медалями.
- В народном ополчении числились ученые и преподаватели, например Самуил Колеснев, а также другие добровольцы, проявившие героизм в боях, такие как Николай Барыбин и Андрей Семенов.
МОСКВА, 22 июня — РИА Новости. Минобороны России обнародовало рассекреченные архивные документы о том, как советские интеллигенты и простые труженики становились ополченцами в 1941 году, находившиеся в фондах Центрального архива МО РФ.
Ранее сообщалось, что архивные записи посвещаются к 85-летию начала Великой Отечественной войны.
Минобороны России опубликовало статьи, в которых рассказывается, что добровольцами становились писатели, например Эммануил Казакевич.
"Эммануил Казакевич, автор повести "Звезда", из-за сильной близорукости был признан негодным к службе, но 3 июля 1941 года вступил в "писательскую роту" 8-й Краснопресненской дивизии. Служил разведчиком, командиром взвода, начальником разведки дивизии, прошёл "Вяземский котёл", дошёл до Берлина", - говорится в сообщении.
В архивах также указано, что он награждён орденом Красной Звезды, Отечественной войны II степени, медалью "За отвагу".
По данным Минобороны России, Александр Бек, военкор, автор "Волоколамского шоссе", также вступил в ополчение в составе "писательской роты".
В архивах также упоминается Сергей Островой, поэт-песенник, освобождённый от службы из-за плохого зрения, он подал заявление и 5 июля ушёл добровольцем.
"Был редактором армейской газеты, начальником клуба дивизии, прошёл путь от рядового до майора. Награждён орденами Отечественной войны I и II степени, медалью "За боевые заслуги", - следует из сообщения.
По данным Минобороны России, среди поэтов были и Ленинградские ополченцы: Вольф Лифшиц и Георгий Тарарыков.
"Вольф Лифшиц, поэт и экономист, также имел проблемы со зрением, но вступил в Ленинградское ополчение. Был заместителем командира батальона по политчасти, ранен в 1944 году. Награждён орденом Отечественной войны II степени и медалью "За оборону Ленинграда", - говорится в сообщении.
Георгий Тарарыков - красноармеец Октябрьской дивизии Ленинграда, который "воевал в партизанском отряде, затем пулемётчиком на Северо-Западном фронте, участвовал в войне с Японией на Сахалине".
В народном ополчении числились ученые и преподаватели, например Самуил Колеснев.
"Самуил Колеснев, профессор, кандидат сельскохозяйственных наук, заведующий кафедрой Тимирязевской академии, 26 июня 1941 года добровольно ушёл в ополчение. Воевал до марта 1942 года, затем отозван для работы в академию. Награждён орденами Ленина и Красной Звезды, медалью "За оборону Москвы", - говоритсяв сообщении.
В архивных данных упоминаются добровольцы, которых занесли в список "Боевые эпизоды": Николай Барыбин, Андрей Семенов.
"Николай Барыбин, доброволец Ленинградской армии, в бою под Колпино принял командование взводом после гибели командира, ворвался в противотанковый ров и уничтожил немцев рукопашной. Награждён медалью "За отвагу" и орденом Славы III степени", - говорится в сообщении.
А также упоминается Андрей Семенов, начальник штаба полка 2-й гвардейской дивизии, под Красногвардейском. Когда командир был ранен, он повёл 15 бойцов в контратаку, обратил врага в бегство, оставив на поле 30 трупов. Был награждён медалью "За боевые заслуги".