Ополченцы на улице Горького (ныне Тверская улица), кадр из документального фильма "Разгром немецких войск под Москвой" производства Центральной студии кинохроники. Архивное фото

Ополченцы на улице Горького (ныне Тверская улица), кадр из документального фильма "Разгром немецких войск под Москвой" производства Центральной студии кинохроники

Краткий пересказ от РИА ИИ Минобороны России обнародовало рассекреченные архивные документы о том, как советские интеллигенты и простые труженики становились ополченцами в 1941 году.

Среди добровольцев были писатели, такие как Эммануил Казакевич и Александр Бек, а также поэт-песенник Сергей Островой, которые прошли через военные действия и были награждены орденами и медалями.

В народном ополчении числились ученые и преподаватели, например Самуил Колеснев, а также другие добровольцы, проявившие героизм в боях, такие как Николай Барыбин и Андрей Семенов.

МОСКВА, 22 июня — РИА Новости. Минобороны России обнародовало рассекреченные архивные документы о том, как советские интеллигенты и простые труженики становились ополченцами в 1941 году, находившиеся в фондах Центрального архива МО РФ.

Ранее сообщалось, что архивные записи посвещаются к 85-летию начала Великой Отечественной войны.

Минобороны России опубликовало статьи, в которых рассказывается, что добровольцами становились писатели, например Эммануил Казакевич.

"Эммануил Казакевич, автор повести "Звезда", из-за сильной близорукости был признан негодным к службе, но 3 июля 1941 года вступил в "писательскую роту" 8-й Краснопресненской дивизии. Служил разведчиком, командиром взвода, начальником разведки дивизии, прошёл "Вяземский котёл", дошёл до Берлина", - говорится в сообщении.

В архивах также указано, что он награждён орденом Красной Звезды, Отечественной войны II степени, медалью "За отвагу".

По данным Минобороны России, Александр Бек, военкор, автор "Волоколамского шоссе", также вступил в ополчение в составе "писательской роты".

"Воевал под Москвой , затем стал корреспондентом, участвовал во взятии Берлина . Его книга стала настольным пособием для бойцов", - говорится в сообщении.

В архивах также упоминается Сергей Островой, поэт-песенник, освобождённый от службы из-за плохого зрения, он подал заявление и 5 июля ушёл добровольцем.

"Был редактором армейской газеты, начальником клуба дивизии, прошёл путь от рядового до майора. Награждён орденами Отечественной войны I и II степени, медалью "За боевые заслуги", - следует из сообщения.

По данным Минобороны России, среди поэтов были и Ленинградские ополченцы: Вольф Лифшиц и Георгий Тарарыков.

"Вольф Лифшиц, поэт и экономист, также имел проблемы со зрением, но вступил в Ленинградское ополчение. Был заместителем командира батальона по политчасти, ранен в 1944 году. Награждён орденом Отечественной войны II степени и медалью "За оборону Ленинграда", - говорится в сообщении.

Георгий Тарарыков - красноармеец Октябрьской дивизии Ленинграда , который "воевал в партизанском отряде, затем пулемётчиком на Северо-Западном фронте, участвовал в войне с Японией на Сахалине".

В народном ополчении числились ученые и преподаватели, например Самуил Колеснев.

"Самуил Колеснев, профессор, кандидат сельскохозяйственных наук, заведующий кафедрой Тимирязевской академии, 26 июня 1941 года добровольно ушёл в ополчение. Воевал до марта 1942 года, затем отозван для работы в академию. Награждён орденами Ленина и Красной Звезды, медалью "За оборону Москвы", - говоритсяв сообщении.

В архивных данных упоминаются добровольцы, которых занесли в список "Боевые эпизоды": Николай Барыбин, Андрей Семенов.

"Николай Барыбин, доброволец Ленинградской армии, в бою под Колпино принял командование взводом после гибели командира, ворвался в противотанковый ров и уничтожил немцев рукопашной. Награждён медалью "За отвагу" и орденом Славы III степени", - говорится в сообщении.