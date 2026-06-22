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УВКПЧ ООН ответило на обращение Лантратовой после атаки ВСУ на Старобельск - РИА Новости, 22.06.2026
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18:32 22.06.2026 (обновлено: 23:59 22.06.2026)
УВКПЧ ООН ответило на обращение Лантратовой после атаки ВСУ на Старобельск

УВКПЧ ООН ответило на обращение Лантратовой после атаки ВСУ на колледж в ЛНР

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПоследствия беспилотной атаки ВСУ в Старобельске, ЛНР
Последствия беспилотной атаки ВСУ в Старобельске, ЛНР - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Последствия беспилотной атаки ВСУ в Старобельске, ЛНР. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Управление верховного комиссара ООН по правам человека ответило на обращение уполномоченного по правам человека в России Яны Лантратовой после атаки ВСУ на колледж в Старобельске.
  • Ответ УВКПЧ ООН по правам человека — это первая и единственная реакция на все обращения российской стороны, направленные ранее.
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила, что управление верховного комиссара ООН по правам человека стало первой международной организацией, ответившей на ее обращение в связи с атакой ВСУ на колледж в Старобельске.
"УВКПЧ ООН по правам человека ответило на обращение УПЧ Яны Лантратовой в России по Старобельску. <…> Важно отметить, что это пока первая и единственная реакция на все обращения российской стороны, направленные ранее", — написала Лантратова в канале на платформе "Макс".
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