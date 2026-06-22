УВКПЧ ООН ответило на обращение Лантратовой после атаки ВСУ на Старобельск

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила, что управление верховного комиссара ООН по правам человека стало первой международной организацией, ответившей на ее обращение в связи с атакой ВСУ на колледж в Старобельске.