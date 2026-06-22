УВКПЧ ООН ответило на обращение Лантратовой после атаки ВСУ на Старобельск

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Управление верховного комиссара ООН по правам человека ответило на обращение уполномоченного по правам человека в России Яны Лантратовой после атаки ВСУ на колледж в Старобельске.
- Ответ УВКПЧ ООН по правам человека — это первая и единственная реакция на все обращения российской стороны, направленные ранее.
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила, что управление верховного комиссара ООН по правам человека стало первой международной организацией, ответившей на ее обращение в связи с атакой ВСУ на колледж в Старобельске.
"УВКПЧ ООН по правам человека ответило на обращение УПЧ Яны Лантратовой в России по Старобельску. <…> Важно отметить, что это пока первая и единственная реакция на все обращения российской стороны, направленные ранее", — написала Лантратова в канале на платформе "Макс".