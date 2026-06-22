Рейтинг@Mail.ru
В Шереметьево сняли временные ограничения - РИА Новости, 22.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:06 22.06.2026 (обновлено: 13:07 22.06.2026)
В Шереметьево сняли временные ограничения

В Шереметьево сняли временные ограничения на полеты

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкТабло вылетов в московском аэропорту Шереметьево
Табло вылетов в московском аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Табло вылетов в московском аэропорту Шереметьево. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Временные ограничения в воздушном пространстве "Шереметьево" сняты, аэропорт продолжает обслуживание пассажиров и перевозчиков, сообщила воздушная гавань.
"​Сняты введенные ограничения в периметре воздушного пространства аэропорта "Шереметьево". Аэропорт "Шереметьево" продолжает стабильное обслуживание пассажиров и авиакомпаний. Рейсы на вылет и прилет российских и зарубежных авиакомпаний обслуживаются без ограничений согласно действующего расписания", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Шереметьево (аэропорт)РоссияБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала