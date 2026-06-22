В Шереметьево сняли временные ограничения

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Временные ограничения в воздушном пространстве "Шереметьево" сняты, аэропорт продолжает обслуживание пассажиров и перевозчиков, сообщила воздушная гавань.
"Сняты введенные ограничения в периметре воздушного пространства аэропорта "Шереметьево". Аэропорт "Шереметьево" продолжает стабильное обслуживание пассажиров и авиакомпаний. Рейсы на вылет и прилет российских и зарубежных авиакомпаний обслуживаются без ограничений согласно действующего расписания", - говорится в сообщении.
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