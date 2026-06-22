В аэропортах Москвы ввели временные ограничения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В аэропортах «Внуково», «Домодедово», «Жуковский» и «Шереметьево» введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
- Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах "Внуково", "Домодедово", "Жуковский", а также "Шереметьево", сообщила Росавиация.
"Аэропорты "Внуково", "Домодедово", "Жуковский" ("Раменское"), "Шереметьево". Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
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