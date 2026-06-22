В Челябинске возложили цветы к Вечному огню

Краткий пересказ от РИА ИИ
- 22 июня губернатор Челябинской области Алексей Текслер, Народный артист России Николай Цискаридзе, депутаты, сенаторы, сотрудники правоохранительных органов региона, Герои России и другие участники возложили цветы к Вечному огню в Челябинске.
ЧЕЛЯБИНСК, 22 июн - РИА Новости. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер, Народный артист России Николай Цискаридзе, депутаты, сенаторы, сотрудники правоохранительных органов региона и Герои России 22 июня возложили цветы к Вечному огню в Челябинске, передает корреспондент РИА Новости.
В День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны 1941 года – губернатор Челябинской области Алексей Текслер, Народный артист России Николай Цискаридзе, сотрудники правительства, правоохранительных органов, общественных организаций, Герои России, ветераны боевых действий возложили венки и цветы к Вечному огню на Аллее Славы.
Также в мероприятии приняли участие воспитанники Академии Русского балета имени Агриппины Вагановой, ректором которой является Цискаридзе, и жители Челябинска. На Аллее Славы звучали песни военных лет.