Российские дипломаты возложили цветы к Вечному огню в Ереване

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посол РФ в Армении Сергей Копыркин и представители российского посольства возложили цветы к Вечному огню в парке Победы в Ереване к 85-летию начала Великой Отечественной войны.
- В траурной церемонии приняли участие представители 102-й российской военной базы, Погрануправления ФСБ России и других организаций.
ЕРЕВАН, 22 июн - РИА Новости. Посол РФ в Армении Сергей Копыркин и представили российского посольства возложили цветы к Вечному огню в парке Победы в Ереване к 85-летию начала Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости.
В России ежегодно 22 июня отмечается День памяти и скорби. Он посвящен одной из самых трагических дат в истории страны - началу Великой Отечественной войны, которая унесла жизни около 27 миллионов советских людей.