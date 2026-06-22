Российские дипломаты возложили цветы к Вечному огню в Ереване

ЕРЕВАН, 22 июн - РИА Новости. Посол РФ в Армении Сергей Копыркин и представили российского посольства возложили цветы к Вечному огню в парке Победы в Ереване к 85-летию начала Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости.

В России ежегодно 22 июня отмечается День памяти и скорби. Он посвящен одной из самых трагических дат в истории страны - началу Великой Отечественной войны, которая унесла жизни около 27 миллионов советских людей.