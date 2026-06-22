ОДКБ не имеет механизма воздержания от финансирования, заявили в МИД

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в нормативных документах ОДКБ не предусмотрены формы воздержания от финансирования.
- С начала 2024 года Армения не перечисляет своего взноса в бюджет ОДКБ.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Формы воздержания от финансирования не предусмотрены в нормативных документах Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя долги Армении перед организацией.
"В нормативных документах ОДКБ какие-либо формы воздержания от финансирования не предусмотрены", - сказала она.