ОДКБ не имеет механизма воздержания от финансирования, заявили в МИД

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Формы воздержания от финансирования не предусмотрены в нормативных документах Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя долги Армении перед организацией.