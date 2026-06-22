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ОДКБ не имеет механизма воздержания от финансирования, заявили в МИД - РИА Новости, 22.06.2026
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15:43 22.06.2026 (обновлено: 15:55 22.06.2026)
ОДКБ не имеет механизма воздержания от финансирования, заявили в МИД

Захарова: ОДКБ не предусматривает форм воздержания от финансирования

© Фото : МИД Российской ФедерацииМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© Фото : МИД Российской Федерации
Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в нормативных документах ОДКБ не предусмотрены формы воздержания от финансирования.
  • С начала 2024 года Армения не перечисляет своего взноса в бюджет ОДКБ.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Формы воздержания от финансирования не предусмотрены в нормативных документах Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя долги Армении перед организацией.
Захарова напомнила, что с начала 2024 года Ереван не перечисляет своего взноса в бюджет ОДКБ.
"В нормативных документах ОДКБ какие-либо формы воздержания от финансирования не предусмотрены", - сказала она.
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В миреРоссияАрменияЕреванМария ЗахароваОДКБ
 
 
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