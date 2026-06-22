В ОДКБ обеспокоены попытками обесценить подвиг советского народа

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Попытки обесценить подвиг советского народа, фальсифицировать итоги Великой Отечественной войны с целью оправдать нацизм вызывают особое беспокойство, заявил генеральный секретарь Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Таалатбек Масадыков в связи с 85-й годовщиной начала Великой Отечественной войны.

"В наши дни особое беспокойство вызывают попытки обесценить подвиг советского народа, бороться с исторической памятью и фальсифицировать итоги Великой Отечественной войны с целью оправдать нацизм. Долг нашего поколения – донести правду до будущих поколений, объяснить ценность мира, помочь избежать новых трагедий", - заявил генеральный секретарь организации.