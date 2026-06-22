В ОДКБ обеспокоены попытками обесценить подвиг советского народа

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Таалатбек Масадыков выразил беспокойство по поводу попыток обесценить подвиг советского народа и фальсифицировать итоги Великой Отечественной войны.
- Он подчеркнул, что народы Советского Союза заплатили огромную цену за мир и свободу в годы Великой Отечественной войны.
- Генсек ОДКБ отметил, что долг нынешнего поколения — донести правду о войне до будущих поколений и объяснить ценность мира.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Попытки обесценить подвиг советского народа, фальсифицировать итоги Великой Отечественной войны с целью оправдать нацизм вызывают особое беспокойство, заявил генеральный секретарь Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Таалатбек Масадыков в связи с 85-й годовщиной начала Великой Отечественной войны.
"Военная машина фашистской Германии подвергла вероломному нападению советские города и деревни, осуществила невиданные злодеяния против советских граждан. Народы Советского Союза встали на защиту общего Отечества, заплатили огромную цену за мир и свободу, право жить на своей земле", - сказал Масадыков.
Он отметил, что в государствах - членах ОДКБ свято чтят память воинов, тружеников тыла, мирных людей, лишившихся жизни в военные годы.
"В наши дни особое беспокойство вызывают попытки обесценить подвиг советского народа, бороться с исторической памятью и фальсифицировать итоги Великой Отечественной войны с целью оправдать нацизм. Долг нашего поколения – донести правду до будущих поколений, объяснить ценность мира, помочь избежать новых трагедий", - заявил генеральный секретарь организации.