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В ОДКБ обеспокоены попытками обесценить подвиг советского народа - РИА Новости, 22.06.2026
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10:51 22.06.2026
В ОДКБ обеспокоены попытками обесценить подвиг советского народа

Масадыков: попытки обесценить подвиг советского народа вызывают беспокойство

© РИА Новости / Сергей Лоскутов | Перейти в медиабанкПарад Победы на Красной площади
Парад Победы на Красной площади - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Сергей Лоскутов
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Парад Победы на Красной площади. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Таалатбек Масадыков выразил беспокойство по поводу попыток обесценить подвиг советского народа и фальсифицировать итоги Великой Отечественной войны.
  • Он подчеркнул, что народы Советского Союза заплатили огромную цену за мир и свободу в годы Великой Отечественной войны.
  • Генсек ОДКБ отметил, что долг нынешнего поколения — донести правду о войне до будущих поколений и объяснить ценность мира.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Попытки обесценить подвиг советского народа, фальсифицировать итоги Великой Отечественной войны с целью оправдать нацизм вызывают особое беспокойство, заявил генеральный секретарь Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Таалатбек Масадыков в связи с 85-й годовщиной начала Великой Отечественной войны.
"Военная машина фашистской Германии подвергла вероломному нападению советские города и деревни, осуществила невиданные злодеяния против советских граждан. Народы Советского Союза встали на защиту общего Отечества, заплатили огромную цену за мир и свободу, право жить на своей земле", - сказал Масадыков.
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Он отметил, что в государствах - членах ОДКБ свято чтят память воинов, тружеников тыла, мирных людей, лишившихся жизни в военные годы.
"В наши дни особое беспокойство вызывают попытки обесценить подвиг советского народа, бороться с исторической памятью и фальсифицировать итоги Великой Отечественной войны с целью оправдать нацизм. Долг нашего поколения – донести правду до будущих поколений, объяснить ценность мира, помочь избежать новых трагедий", - заявил генеральный секретарь организации.
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