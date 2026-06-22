Краткий пересказ от РИА ИИ В селе Лох Саратовской области пропали все дорожные указатели с названием села, так как туристы регулярно увозят их с собой.

В минувшие выходные установили новые таблички с названием села Лох.

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июн - РИА Новости. Таблички с названием села Лох, которые пользуются популярностью у туристов, установили взамен пропавших в Саратовской области, сообщили РИА Новости в министерстве транспорта региона.

Ранее местные жители рассказали корреспонденту агентства, что туристы регулярно увозят с собой дорожные указатели с необычным названием населенного пункта. Так, в середине июня в селе не осталось ни одной из 20 табличек с надписью "Лох".

По информации министерства транспорта Саратовской области, новые вывески с полюбившимся вандалам топонимом установили в минувшие выходные.

"Подрядчик сделал фото, прислал", - сказали в ведомстве, продемонстрировав снимок дорожного указателя с названием села.