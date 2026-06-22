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В Саратовской области установили новые таблички с названием села Лох - РИА Новости, 22.06.2026
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17:10 22.06.2026
В Саратовской области установили новые таблички с названием села Лох

В саратовском селе Лох установили новые таблички взамен пропавших

© РИА НовостиДорожные знаки в селе Лох Саратовской области
Дорожные знаки в селе Лох Саратовской области - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости
Дорожные знаки в селе Лох Саратовской области. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В селе Лох Саратовской области пропали все дорожные указатели с названием села, так как туристы регулярно увозят их с собой.
  • В минувшие выходные установили новые таблички с названием села Лох.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июн - РИА Новости. Таблички с названием села Лох, которые пользуются популярностью у туристов, установили взамен пропавших в Саратовской области, сообщили РИА Новости в министерстве транспорта региона.
Ранее местные жители рассказали корреспонденту агентства, что туристы регулярно увозят с собой дорожные указатели с необычным названием населенного пункта. Так, в середине июня в селе не осталось ни одной из 20 табличек с надписью "Лох".
По информации министерства транспорта Саратовской области, новые вывески с полюбившимся вандалам топонимом установили в минувшие выходные.
"Подрядчик сделал фото, прислал", - сказали в ведомстве, продемонстрировав снимок дорожного указателя с названием села.
Село Лох известно старинной деревянной мельницей, Кудеяровой пещерой и красивой природой, которая является частью особо охраняемой природной территории. Местные жители, некоторые из которых переехали сюда из городов, работают над туристической привлекательностью села, восстанавливают местный храм. В Лохе несколько лет проводился фестиваль в честь Дня семьи, любви и верности.
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