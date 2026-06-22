Образ партизана Голикова выложили из свечей в Великом Новгороде

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Великом Новгороде участники акции «Огненные картины войны» выложили из двух тысяч свечей образ партизана Лени Голикова.
- Партизан Лени Голиков участвовал в 27 боевых операциях во время Великой Отечественной войны и посмертно был удостоен звания Героя Советского Союза.
- Возле огненной картины прошел митинг, на котором ветераны и другие участники акции возложили цветы к Монументу Победы.
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 22 июн - РИА Новости. Образ партизана Лени Голикова выложили из 2 тысяч свечей у Монумента Победы в Великом Новгороде в рамках акции "Огненные картины войны", передает корреспондент РИА Новости.
Акция "Огненные картины войны" прошла в Великом Новгороде на площадке возле Монумента Победы. Участники, среди которых было много молодежи, выложили из 2 тысяч свечей образ 15-летнего новгородского партизана Лени Голикова. В этом году отмечается 100-летие со дня его рождения.
Разведчик Голиков участвовал в 27 боевых операциях во время Великой Отечественной войны. Он уничтожил 78 гитлеровцев, два железнодорожных и 12 шоссейных мостов, два продовольственно-фуражных склада и 10 автомашин с боеприпасами, сопровождал 250 подвод продовольственного обоза в блокадный Ленинград. В январе 1943 года в результате предательства партизанская бригада, в которой служил Голиков, была расстреляна немецким карательным отрядом. В апреле 1944 года ему было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
Возле огненной картины прошел митинг, который начался с минуты молчания. Как рассказал корреспонденту РИА Новости ветеран СВО Андрей Павлов, для него 22 июня – это не только начало Великой Отечественной войны.
"Для меня этот день связан еще и с тем, что ровно четыре года назад во время такой же акции в 2022 году я принял окончательное решение для себя принять участие в специальной военной операции. И для меня, собственно, с этого момента начался тоже боевой путь, поэтому важно быть здесь", - сказал Павлов.
В конце акции все пришедшие, в том числе и ветераны Великой Отечественной войны, возложили цветы к Монументу Победы.
Всероссийская акция "Огненные картины войны" проводится ежегодно в ночь с 21 на 22 июня в память о героическом подвиге советского народа во времена Великой Отечественной войны. Цель акции – формирование патриотических ценностей, уважительного отношения к историческому прошлому и сохранению памяти о трагических событиях и героических подвигах времен Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.