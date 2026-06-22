Образ партизана Голикова выложили из свечей в Великом Новгороде

"Для меня этот день связан еще и с тем, что ровно четыре года назад во время такой же акции в 2022 году я принял окончательное решение для себя принять участие в специальной военной операции. И для меня, собственно, с этого момента начался тоже боевой путь, поэтому важно быть здесь", - сказал Павлов.