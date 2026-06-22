Краткий пересказ от РИА ИИ Народный артист РСФСР Михаил Ножкин скончался в возрасте 89 лет.

Он сыграл в фильмах "Хождение по мукам" и "Ошибка резидента", а также написал Гимн "Бессмертного полка" и ряд песен.

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Народный артист РСФСР Михаил Ножкин, сыгравший в фильмах "Хождение по мукам" и "Ошибка резидента", умер в возрасте 89 лет, сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов России.

« "Двадцать второго июня 2026 года на 90-м году ушел из жизни народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии РСФСР, драматург, поэт, писатель, член Союза кинематографистов России, член Союза писателей России, член Гильдии актеров кино России Ножкин Михаил Иванович (1937-2026)", — говорится в сообщении на сайте союза.

В пресс-службе подчеркнули, что Ножкин был "истинным Патриотом и Гражданином", и отметили символизм дня его ухода — 22 июня, день начала Великой Отечественной войны.

« "Его роли в фильмах "Хождение по мукам", "Ошибка резидента", "В начале славных дел" и "Юность Петра", "Одиночное плавание", "Освобождение" воспитывают человечность и безграничную любовь к Родине", — добавили в Союзе кинематографистов.