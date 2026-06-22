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Ученые разработали "съедобную" защиту для нейронов - РИА Новости, 22.06.2026
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Наука
 
08:00 22.06.2026
Ученые разработали "съедобную" защиту для нейронов

В БФУ создали новую биодобавку к пище для защиты нервных клеток

© Shutterstock/FOTODOM / Adrian46Мозг с нейронными связями
Мозг с нейронными связями - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© Shutterstock/FOTODOM / Adrian46
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ученые БФУ имени И. Канта совместно с коллегами из других научных центров России разработали пищевую добавку для замедления разрушения нервных клеток.
  • По словам авторов, добавка может использоваться для профилактики нейродегенеративных заболеваний, таких как болезни Альцгеймера или Паркинсона.
МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Пищевую добавку для замедления разрушения нервных клеток разработали ученые БФУ имени И. Канта совместно с коллегами из других научных центров России. По словам авторов, она может использоваться для профилактики когнитивных нарушений, например болезней Альцгеймера или Паркинсона. Результаты представлены в издании "Пищевые системы".
Когнитивные заболевания, например болезни Паркинсона, Хантингтона и Альцгеймера или рассеянный склероз, возникают из-за повреждения нейронов свободными радикалами. Эти частицы образуются из-за "столкновения" молекул в организме с активными формами кислорода, обладающими повышенной химической активностью. Именно нейроны наиболее уязвимы к действию свободных радикалов, рассказали в Балтийском федеральном университете (БФУ) имени И. Канта.
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"Из-за того, что головной мозг потребляет много кислорода и в нем очень высокая скорость обмена веществ, этот орган наиболее подвержен разрушениям из-за свободных радикалов, то есть страдает от окислительного стресса", — объяснила одна из авторов работы, директор научно-образовательного центра "Промышленные биотехнологии" БФУ имени И. Канта Ольга Бабич.
Ученые университета создали новую молекулу, которая может использоваться для профилактики окислительного стресса. Это соединение представляет собой цепочку аминокислот, как и белки, и имеет циклическое строение. По мнению ученых, новая молекула может применяться не как лекарство, а как добавка к продуктам питания, замедляющая старение.
© Фото : пресс-служба БФУ имени И. КантаРастение, которое производит пептидные молекулы, культивируемое в лаборатории
Растение, которое производит пептидные молекулы, культивируемое в лаборатории
Растение, которое производит пептидные молекулы, культивируемое в лаборатории
© Фото : пресс-служба БФУ имени И. Канта
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© Фото : пресс-служба БФУ имени И. КантаУченые БФУ имени И. Канта оценивают антиоксидантные свойства пептида в лабораторных условиях
Ученые БФУ имени И. Канта оценивают антиоксидантные свойства пептида в лабораторных условиях
Ученые БФУ имени И. Канта оценивают антиоксидантные свойства пептида в лабораторных условиях
© Фото : пресс-служба БФУ имени И. Канта
2 из 2
Растение, которое производит пептидные молекулы, культивируемое в лаборатории
© Фото : пресс-служба БФУ имени И. Канта
1 из 2
Ученые БФУ имени И. Канта оценивают антиоксидантные свойства пептида в лабораторных условиях
© Фото : пресс-служба БФУ имени И. Канта
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"Многие пептидные молекулы, "защищающие“ нервные клетки, рассматриваются именно как фармацевтические препараты. Мы же предполагаем, что наш циклический пептид с уникальной аминокислотной последовательностью можно будет использовать в рецептуре функциональных и специализированных продуктов питания, направленных на профилактику и коррекцию нейродегенеративных заболеваний, так называемых продуктов "Anti‑Age"", — добавила она.
На следующем шаге для практического применения разработанного циклического пептида необходимо подтвердить его эффективность в доклинических и клинических испытаниях, пояснили в БФУ имени И. Канта.
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"Наша нынешняя работа идет в этом направлении. Так, в частности, мы разработали рецептуру мясного функционального продукта питания на основе циклического пептида, и сейчас ведутся работы по оценке его эффективности на животных", — рассказала Бабич.
В исследовании принимали участие ученые Федерального научного центра пищевых систем имени В. М. Горбатова и Уральского государственного лесотехнического университета.
Работа выполнена при поддержке Министерства науки и высшего образования (соглашение № 075-15-2024-483).
 
НаукаРоссияБалтийский федеральный университетКалининградУниверситетская наукаНаукаКачество жизниГоловной мозгмолекулыСтарениеНервная системаЗдоровьеЗдоровье - ОбществопищаЕдаМинистерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)
 
 
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