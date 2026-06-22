Ученые разработали "съедобную" защиту для нейронов

Краткий пересказ от РИА ИИ Ученые БФУ имени И. Канта совместно с коллегами из других научных центров России разработали пищевую добавку для замедления разрушения нервных клеток.

По словам авторов, добавка может использоваться для профилактики нейродегенеративных заболеваний, таких как болезни Альцгеймера или Паркинсона.

МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Пищевую добавку для замедления разрушения нервных клеток разработали ученые Пищевую добавку для замедления разрушения нервных клеток разработали ученые БФУ имени И. Канта совместно с коллегами из других научных центров России. По словам авторов, она может использоваться для профилактики когнитивных нарушений, например болезней Альцгеймера или Паркинсона. Результаты представлены в издании "Пищевые системы".

Когнитивные заболевания, например болезни Паркинсона, Хантингтона и Альцгеймера или рассеянный склероз, возникают из-за повреждения нейронов свободными радикалами. Эти частицы образуются из-за "столкновения" молекул в организме с активными формами кислорода, обладающими повышенной химической активностью. Именно нейроны наиболее уязвимы к действию свободных радикалов, рассказали в Балтийском федеральном университете (БФУ) имени И. Канта.

"Из-за того, что головной мозг потребляет много кислорода и в нем очень высокая скорость обмена веществ, этот орган наиболее подвержен разрушениям из-за свободных радикалов, то есть страдает от окислительного стресса", — объяснила одна из авторов работы, директор научно-образовательного центра "Промышленные биотехнологии" БФУ имени И. Канта Ольга Бабич.

Ученые университета создали новую молекулу, которая может использоваться для профилактики окислительного стресса. Это соединение представляет собой цепочку аминокислот, как и белки, и имеет циклическое строение. По мнению ученых, новая молекула может применяться не как лекарство, а как добавка к продуктам питания, замедляющая старение.

© Фото : пресс-служба БФУ имени И. Канта Растение, которое производит пептидные молекулы, культивируемое в лаборатории Растение, которое производит пептидные молекулы, культивируемое в лаборатории © Фото : пресс-служба БФУ имени И. Канта 1 из 2 © Фото : пресс-служба БФУ имени И. Канта Ученые БФУ имени И. Канта оценивают антиоксидантные свойства пептида в лабораторных условиях Ученые БФУ имени И. Канта оценивают антиоксидантные свойства пептида в лабораторных условиях © Фото : пресс-служба БФУ имени И. Канта 2 из 2 Растение, которое производит пептидные молекулы, культивируемое в лаборатории © Фото : пресс-служба БФУ имени И. Канта 1 из 2 Ученые БФУ имени И. Канта оценивают антиоксидантные свойства пептида в лабораторных условиях © Фото : пресс-служба БФУ имени И. Канта 2 из 2

"Многие пептидные молекулы, "защищающие“ нервные клетки, рассматриваются именно как фармацевтические препараты. Мы же предполагаем, что наш циклический пептид с уникальной аминокислотной последовательностью можно будет использовать в рецептуре функциональных и специализированных продуктов питания, направленных на профилактику и коррекцию нейродегенеративных заболеваний, так называемых продуктов "Anti‑Age"", — добавила она.

На следующем шаге для практического применения разработанного циклического пептида необходимо подтвердить его эффективность в доклинических и клинических испытаниях, пояснили в БФУ имени И. Канта.

"Наша нынешняя работа идет в этом направлении. Так, в частности, мы разработали рецептуру мясного функционального продукта питания на основе циклического пептида, и сейчас ведутся работы по оценке его эффективности на животных", — рассказала Бабич.

В исследовании принимали участие ученые Федерального научного центра пищевых систем имени В. М. Горбатова и Уральского государственного лесотехнического университета.