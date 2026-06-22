В Мурманске спустя 85 лет доиграли прерванный войной футбольный мяч

МУРМАНСК, 22 июн - РИА Новости. Футболисты команды "Динамо" и мурманского рыбного порта сыграли в Мурманске на стадионе "Строитель" второй тайм матча, который был прерван 85 лет назад известием о нападении фашистов на СССР, передает корреспондент РИА Новости.