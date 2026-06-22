В Мурманске спустя 85 лет доиграли прерванный войной футбольный мяч

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Мурманске на стадионе «Строитель» (бывший «Пищевик») состоялся второй тайм матча, прерванного 85 лет назад из-за нападения фашистов на СССР.
- В продолженном матче за команду «Рыбник Севера» выступила команда рыбного порта.
- На трибунах собрались мурманчане, чтобы почтить память участников войны.
МУРМАНСК, 22 июн - РИА Новости. Футболисты команды "Динамо" и мурманского рыбного порта сыграли в Мурманске на стадионе "Строитель" второй тайм матча, который был прерван 85 лет назад известием о нападении фашистов на СССР, передает корреспондент РИА Новости.
Двадцать второго июня 1941 года в столице Заполярья был торжественно открыт стадион "Пищевик" (в наши дни он носит название "Строитель"). В день открытия проходил футбольный матч между командами "Рыбник Севера" и "Динамо", но после первого тайма игра была прервана - спортсмены узнали о нападении фашистов на СССР.
Идея почтить память тех, кто ушел на фронт буквально с футбольного поля, пришла городским властям. "Это удивительная история, о которой мы очень мало знаем, но восхищаемся мужеством тех людей", - сказала РИА Новости председатель спорткомитета Мурманска Ирина Андреева, отметив, что удалось восстановить имена тех, кто ушел на фронт.
За команду "Рыбник Севера" в продолженном матче сыграла команда рыбного порта. На трибунах, несмотря на прохладную погоду, собрались десятки мурманчан, которые пришли не столько поболеть за футбольные команды, сколько почтить память участников войны.