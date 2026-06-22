Рейтинг@Mail.ru
В Москве мать девочки, находившейся с пьяными взрослыми, оштрафовали - РИА Новости, 22.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:47 22.06.2026
В Москве мать девочки, находившейся с пьяными взрослыми, оштрафовали

В Москве мать находившейся с пьяными взрослыми на остановке девочки оштрафовали

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полицейские привлекли к административной ответственности мать девочки за нахождение с ней на трамвайной остановке в центре Москвы в состоянии алкогольного опьянения.
  • В отношении матери составлен административный протокол по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».
  • Правоохранители подчеркнули, что жизни и здоровью девочки ничего не угрожает.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Полицейские привлекли к административной ответственности мать девочки, женщина находилась с пьяными взрослыми на трамвайной остановке в центре Москвы, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
В ведомстве рассказали, что в полицию поступила информация, что прохожая заметила на трамвайной остановке в центре Москвы пьяную пару с маленькой девочкой, которая капризничала.
Полицейские установили, что 5-летняя девочка воспитывается родственницей ее мамы. В тот день мама, взяв дочку с собой, отправилась в гости, где употребив спиртные напитки, попросила знакомую отвезти дочь домой.
"В настоящее время сотрудниками ПДН Отдела МВД России по району Замоскворечье города Москвы в отношении матери несовершеннолетней девочки составлен административный протокол по части1 статьи 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних", - говорится в канале ведомства на платформе "Макс".
Правоохранители подчеркнули, что жизни и здоровью девочки ничего не угрожает.
Сотрудник прокуратуры - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
В Подмосковье будут судить водителя, сбившего в январе девочку на санках
16 июня, 11:33
 
ПроисшествияМоскваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала