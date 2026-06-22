В Москве мать девочки, находившейся с пьяными взрослыми, оштрафовали

Краткий пересказ от РИА ИИ Полицейские привлекли к административной ответственности мать девочки за нахождение с ней на трамвайной остановке в центре Москвы в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении матери составлен административный протокол по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

Правоохранители подчеркнули, что жизни и здоровью девочки ничего не угрожает.

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Полицейские привлекли к административной ответственности мать девочки, женщина находилась с пьяными взрослыми на трамвайной остановке в центре Москвы, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

В ведомстве рассказали, что в полицию поступила информация, что прохожая заметила на трамвайной остановке в центре Москвы пьяную пару с маленькой девочкой, которая капризничала.

Полицейские установили, что 5-летняя девочка воспитывается родственницей ее мамы. В тот день мама, взяв дочку с собой, отправилась в гости, где употребив спиртные напитки, попросила знакомую отвезти дочь домой.

"В настоящее время сотрудниками ПДН Отдела МВД России по району Замоскворечье города Москвы в отношении матери несовершеннолетней девочки составлен административный протокол по части1 статьи 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних", - говорится в канале ведомства на платформе "Макс".