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В Москве прошел благотворительный вечер для ветеранов СВО и их семей - РИА Новости, 22.06.2026
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23:11 22.06.2026
В Москве прошел благотворительный вечер для ветеранов СВО и их семей

В Москве на "Навка Арене" прошел благотворительный вечер для ветеранов СВО

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкУдостоверения ветерана боевых действий
Удостоверения ветерана боевых действий - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На «Навка Арене» в Москве прошел благотворительный вечер для ветеранов специальной военной операции и членов их семей.
  • На вечере стартовал всероссийский проект для семей военнослужащих и ветеранов СВО, детей-сирот погибших участников СВО, а также сотрудников силовых ведомств, проходящих лечение и реабилитацию.
  • В рамках мероприятия выступили артисты российской эстрады, были показаны фрагменты документальных фильмов фестиваля «RT.Док: Время наших героев», а также представлен ледовый спектакль «Дневник памяти» с участием олимпийских чемпионов по фигурному катанию.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Благотворительный вечер для ветеранов специальной военной операции и членов их семей прошел на "Навка Арене" в Москве в понедельник, передает корреспондент РИА Новости.
В этот вечер состоялся старт всероссийской акции для семей военнослужащих и ветеранов специальной военной операции, детей-сирот погибших участников СВО, а также сотрудников силовых ведомств, проходящих лечение и реабилитацию в госпиталях и военно-медицинских организациях.
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Специально для них выступили артисты российской эстрады. Певица Елена Север исполнила песню на стихи официального представителя МИД РФ Марии Захаровой "Верните память", после чего была объявлена минута молчания в память о российских воинах. Также были показаны фрагменты документальных фильмов международного фестиваля "RT.Док: Время наших героев", который проводится с 2023 года. Фильмы RT увидели более чем в 30 странах, включая шесть государств НАТО.
"Как во времена Великой Отечественной воспевались герои того времени, так и сейчас, в наше время, есть свои герои, о которых важно и нужно говорить", - отметил член совета директоров "Русской медиагруппы" Юрий Киселев.
Кроме того, гостям вечера представили ледовый спектакль "Дневник памяти", в котором приняли участие олимпийские чемпионы по фигурному катанию. "Дневник памяти" рассказывает трогательную историю влюбленных, которых разлучила война. В спектакле отражены ключевые моменты Великой Отечественной войны: Битва за Москву, 872-дневная блокада Ленинграда, Дорога жизни, Сталинградская битва и Великая Победа.
"Для меня важно поднимать все темы, которые волнуют человечество. Конечно, тема войны - одна из самых главных сегодня. Наши дети не видели и не знают, что было тогда... Через такие постановки дети окунаются в эту атмосферу и проникаются ей, узнают, задают много вопросов после просмотра. Они будут помнить о великом подвиге нашей страны и передавать эти знания и память своим детям", - подчеркнула олимпийская чемпионка Татьяна Навка.
Идейными вдохновителями масштабной акции выступили главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян, Елена Север и Татьяна Навка. Благотворительный вечер подготовили телеканалы РУ.ТВ и RT совместно с продюсерской компанией Navka Show.
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ОбществоРоссияМоскваТатьяна НавкаМария ЗахароваНАТО"Русская медиагруппа"Маргарита Симоньян
 
 
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