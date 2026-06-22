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В Новой Москве мужчина, похитивший и убивший собаку, получил срок - РИА Новости, 22.06.2026
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23:04 22.06.2026
В Новой Москве мужчина, похитивший и убивший собаку, получил срок

Укравший и убивший собаку в Новой Москве мужчина получил 2 года колонии

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мужчина, похитивший и убивший собаку в Новой Москве, приговорен к двум годам и двум месяцам лишения свободы.
  • 67-летний Сергей Пай признан виновным по статьям 158 УК РФ (кража) и 245 УК РФ (жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель).
  • Отбывать наказание Пай будет в колонии-поселении, при этом приговор пока не вступил в законную силу.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Мужчина, похитивший и убивший собаку в Новой Москве, приговорен к двум годам и двум месяцам лишения свободы, которые он проведет в колонии-поселении, сообщили в прокуратуре столицы.
"Укравший и убивший собаку Сергей Пай приговорен к 2 годам 2 месяцам лишения свободы... С учетом доказательств... 67-летний Пай признан виновным по ст. 158 УК РФ (кража) и ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель)... Отбывать наказание Пай будет в колонии-поселении", - говорится в сообщении в канале прокуратуры на платформе "Макс".
Приговор в законную силу не вступил, уточнили в ведомстве.
В ноябре прошлого года в прокуратуре Москвы сообщали, что 67-летний мужчина вблизи гаражного бокса на улице Флотская в Новой Москве украл принадлежащую местному жителю собаку породы бордер-колли по кличке Сима. Посадив собаку к себе в машину, он скрылся, после чего вывез в безлюдное место и там убил животное с помощью ножа и молотка. Было возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животным). Мужчина был арестован.
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