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В Москве восстановили движение в Новолужнецком проезде после ДТП - РИА Новости, 22.06.2026
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19:08 22.06.2026
В Москве восстановили движение в Новолужнецком проезде после ДТП

Движение в Новолужнецком проезде в Москве восстановили после ДТП

© Московская медицина/TelegramПоследствия ДТП на Новолужнецком проезде в Москве
Последствия ДТП на Новолужнецком проезде в Москве - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© Московская медицина/Telegram
Последствия ДТП на Новолужнецком проезде в Москве
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Новолужнецком проезде в Москве произошло ДТП: легковушка въехала в стоящий из-за технической неисправности транспорт.
  • Движение в Новолужнецком проезде было затруднено, но впоследствии восстановлено.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Движение в Новолужнецком проезде в Москве восстановлено после ДТП, сообщили в департаменте транспорта столицы.
Ранее в пресс-службе столичного главка МВД РФ сообщили РИА Новости о том, что легковушка въехала в стоящий из-за технической неисправности транспорт в центре Москвы. В департаменте транспорта Москвы отметили, что движение в районе ДТП затруднено. В столичной Госавтоинспекции сообщали, что число пострадавших выросло до трех. Они госпитализированы, как уточнили в депздраве города.
"Движение в Новолужнецком проезде восстановлено", - говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса.
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