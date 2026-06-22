В Москве восстановили движение в Новолужнецком проезде после ДТП

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Новолужнецком проезде в Москве произошло ДТП: легковушка въехала в стоящий из-за технической неисправности транспорт.
- Движение в Новолужнецком проезде было затруднено, но впоследствии восстановлено.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Движение в Новолужнецком проезде в Москве восстановлено после ДТП, сообщили в департаменте транспорта столицы.
Ранее в пресс-службе столичного главка МВД РФ сообщили РИА Новости о том, что легковушка въехала в стоящий из-за технической неисправности транспорт в центре Москвы. В департаменте транспорта Москвы отметили, что движение в районе ДТП затруднено. В столичной Госавтоинспекции сообщали, что число пострадавших выросло до трех. Они госпитализированы, как уточнили в депздраве города.
"Движение в Новолужнецком проезде восстановлено", - говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса.
В Иваново машина скорой упала на бок после ДТП
Вчера, 16:19