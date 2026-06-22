МВД опровергло сообщения о пострадавшем от взрыва мальчике в Москве

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ГУ МВД России по Москве опровергло сообщения о пострадавшем от взрыва мальчике в Коммунарке.
- Подростки изготовили шипучую смесь из ингредиентов для домашнего лимонада, и другой ребенок открыл бутылку с этой смесью на детской площадке.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. ГУ МВД России по Москве опровергло сообщения о пострадавшем от взрыва мальчике в Коммунарке, по данным правоохранителей, подростки изготовили шипучку, бутылку с водой открыл другой ребенок.
Ранее ряд СМИ сообщали, что ребенок пострадал из-за взрыва самодельного взрывного устройства в столичной Коммунарке.
"Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, установили, что подростки изготовили шипучую смесь из ингредиентов для производства домашнего лимонада, оставив ее в бутылке с водой которую открыл другой ребенок, находящийся на детской площадке. Медицинские работники на месте промыли глаза несовершеннолетнему и отпустили домой без госпитализации", - говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства на платформе "Макс".
Отмечается, что правоохранителями проводится проверка.