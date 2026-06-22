МВД опровергло сообщения о пострадавшем от взрыва мальчике в Москве

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. ГУ МВД России по Москве опровергло сообщения о пострадавшем от взрыва мальчике в Коммунарке, по данным правоохранителей, подростки изготовили шипучку, бутылку с водой открыл другой ребенок.