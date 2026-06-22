Рейтинг@Mail.ru
МВД опровергло сообщения о пострадавшем от взрыва мальчике в Москве - РИА Новости, 22.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:34 22.06.2026 (обновлено: 15:38 22.06.2026)
МВД опровергло сообщения о пострадавшем от взрыва мальчике в Москве

МВД опровергло информацию о пострадавшем от взрыва мальчике в Москве

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ГУ МВД России по Москве опровергло сообщения о пострадавшем от взрыва мальчике в Коммунарке.
  • Подростки изготовили шипучую смесь из ингредиентов для домашнего лимонада, и другой ребенок открыл бутылку с этой смесью на детской площадке.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. ГУ МВД России по Москве опровергло сообщения о пострадавшем от взрыва мальчике в Коммунарке, по данным правоохранителей, подростки изготовили шипучку, бутылку с водой открыл другой ребенок.
Ранее ряд СМИ сообщали, что ребенок пострадал из-за взрыва самодельного взрывного устройства в столичной Коммунарке.
"Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, установили, что подростки изготовили шипучую смесь из ингредиентов для производства домашнего лимонада, оставив ее в бутылке с водой которую открыл другой ребенок, находящийся на детской площадке. Медицинские работники на месте промыли глаза несовершеннолетнему и отпустили домой без госпитализации", - говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства на платформе "Макс".
Отмечается, что правоохранителями проводится проверка.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
Суд оштрафовал мать, чей ребенок был дома один и чуть не выпал из окна
18 июня, 04:20
 
ПроисшествияКоммунарка (Москва)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)Москва
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала