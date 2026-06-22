В Москве завершаются дорожно-ремонтные работы на Звездном бульваре

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На Звездном бульваре в Москве завершаются дорожно-ремонтные работы.
- Коммунальные службы отремонтируют 35 тысяч квадратных метров дорожного полотна, работы проходят в ночное время с частичным перекрытием участка.
- Ремонт необходим из-за образования колейности, которая может негативно повлиять на безопасность дорожного движения.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Дорожно-ремонтные работы завершаются на Звездном бульваре в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
Отмечается, что протяженность бульвара составляет около 1,3 километра. Коммунальные службы отремонтируют 35 тысяч квадратных метров дорожного полотна. В работах задействовано 30 специалистов и 15 единиц техники, в том числе фрезы, асфальтоукладчики, катки и самосвалы.
"Работы в рамках текущего обновления проводятся в несколько этапов — фрезерование существующего покрытия, ремонт смотровых колодцев и решеток для дождеприемников, бортового камня и тротуарного покрытия, а также укладка нового асфальтобетонного полотна на проезжей части. На завершающем этапе специалисты ГБУ "Автомобильные дороги" нанесут более 1,2 тысячи квадратных метров дорожной разметки", - уточняется в публикации.
Согласно сообщению, ремонт необходим из-за образования колейности, которая может негативно повлиять на безопасность дорожного движения. Замена асфальта проходит в ночное время с частичным перекрытием участка и с соблюдением правил безопасности автомобильного движения при ремонте и содержании дорог.