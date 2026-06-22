В Москве завершаются дорожно-ремонтные работы на Звездном бульваре

Краткий пересказ от РИА ИИ На Звездном бульваре в Москве завершаются дорожно-ремонтные работы.

Коммунальные службы отремонтируют 35 тысяч квадратных метров дорожного полотна, работы проходят в ночное время с частичным перекрытием участка.

Ремонт необходим из-за образования колейности, которая может негативно повлиять на безопасность дорожного движения.

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Дорожно-ремонтные работы завершаются на Звездном бульваре в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершают дорожно-ремонтные работы на Звездном бульваре. Он находится вблизи станции метро "ВДНХ" и соединяет проспект Мира с Новомосковской улицей. По центру бульвара разбит уютный зеленый сквер", - говорится в сообщении

Отмечается, что протяженность бульвара составляет около 1,3 километра. Коммунальные службы отремонтируют 35 тысяч квадратных метров дорожного полотна. В работах задействовано 30 специалистов и 15 единиц техники, в том числе фрезы, асфальтоукладчики, катки и самосвалы.

"Работы в рамках текущего обновления проводятся в несколько этапов — фрезерование существующего покрытия, ремонт смотровых колодцев и решеток для дождеприемников, бортового камня и тротуарного покрытия, а также укладка нового асфальтобетонного полотна на проезжей части. На завершающем этапе специалисты ГБУ " Автомобильные дороги " нанесут более 1,2 тысячи квадратных метров дорожной разметки", - уточняется в публикации.