Москвичей призвали быть внимательными на улице в непогоду в понедельник

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Комплекс городского хозяйства Москвы призвал жителей быть внимательными на улице в непогоду в понедельник, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

Отмечается, что, по прогнозам синоптиков, с 9.00 и до 21.00 22 июня в столице ожидаются кратковременный дождь, местами ливень, гроза, град. При грозе ожидается усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду.