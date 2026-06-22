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Москвичей призвали быть внимательными на улице в непогоду в понедельник - РИА Новости, 22.06.2026
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09:59 22.06.2026 (обновлено: 14:59 22.06.2026)
Москвичей призвали быть внимательными на улице в непогоду в понедельник

Жителей Москвы призвали быть внимательными на улице в непогоду в понедельник

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкЛюди во время дождя в Москве
Люди во время дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Люди во время дождя в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Комплекс городского хозяйства Москвы призвал жителей быть внимательными на улице в непогоду.
  • Синоптики прогнозируют в Москве на 22 июня кратковременный дождь, местами ливень, грозу, град и порывы ветра до 17 метров в секунду.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Комплекс городского хозяйства Москвы призвал жителей быть внимательными на улице в непогоду в понедельник, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
"Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что, по прогнозам синоптиков, с 9.00 и до 21.00 22 июня в столице ожидаются кратковременный дождь, местами ливень, гроза, град. При грозе ожидается усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду.
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