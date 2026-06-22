В Москве отремонтировали около 7,9 тысячи подъездов в 2026 году

Краткий пересказ от РИА ИИ Заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что за март — июнь специалисты комплекса городского хозяйства отремонтировали почти 7,9 тысячи подъездов многоквартирных домов.

В этом году ремонт пройдет в 15,7 тысячи подъездах.

В обязательный перечень работ входит косметический ремонт, уборка электрической проводки в специальные короба, обновление почтовых ящиков, ступеней, перил и другие виды работ.

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства отремонтировали за март-июнь почти 7,9 тысячи подъездов многоквартирных домов, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Содержание подъездов жилых домов в нормативном состоянии находится на особом контроле, поэтому в столице сформирован единый подход к проведению текущего ремонта этих помещений. В этом году ремонт пройдет в 15,7 тысячи подъездах, работы уже выполнены в почти 7,9 тысячи, что превышает половину плана", - рассказал Бирюков

Заммэра подчеркнул, что в обязательный перечень входит косметический ремонт - покраска входных групп, потолков и стен, обновление облицовки.

"В рамках работ убираем в специальные короба электрическую проводку, обновляем почтовые ящики, ступени, перила, поврежденные элементы и конструкции. При необходимости проводится ремонт оконных и дверных блоков в холлах и тамбурах, перил и ступеней, замена табличек этажности и осветительных приборов", - добавил он.