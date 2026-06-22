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В Москве отремонтировали около 7,9 тысячи подъездов в 2026 году - РИА Новости, 22.06.2026
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В Москве отремонтировали около 7,9 тысячи подъездов в 2026 году

Бирюков: в Москве отремонтировали около 7,9 тысячи подъездов домов в 2026 году

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПодъезд
Подъезд - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что за март — июнь специалисты комплекса городского хозяйства отремонтировали почти 7,9 тысячи подъездов многоквартирных домов.
  • В этом году ремонт пройдет в 15,7 тысячи подъездах.
  • В обязательный перечень работ входит косметический ремонт, уборка электрической проводки в специальные короба, обновление почтовых ящиков, ступеней, перил и другие виды работ.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства отремонтировали за март-июнь почти 7,9 тысячи подъездов многоквартирных домов, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Содержание подъездов жилых домов в нормативном состоянии находится на особом контроле, поэтому в столице сформирован единый подход к проведению текущего ремонта этих помещений. В этом году ремонт пройдет в 15,7 тысячи подъездах, работы уже выполнены в почти 7,9 тысячи, что превышает половину плана", - рассказал Бирюков.
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Заммэра подчеркнул, что в обязательный перечень входит косметический ремонт - покраска входных групп, потолков и стен, обновление облицовки.
"В рамках работ убираем в специальные короба электрическую проводку, обновляем почтовые ящики, ступени, перила, поврежденные элементы и конструкции. При необходимости проводится ремонт оконных и дверных блоков в холлах и тамбурах, перил и ступеней, замена табличек этажности и осветительных приборов", - добавил он.
Бирюков подчеркнул, что о датах начала ремонта жителей предупреждают заранее, соответствующая информация размещается на информационных стендах и в местах общего пользования.
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