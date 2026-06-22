Москвичей предупредили о ливне в ближайшее время

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Москве в период с 9 до 21 часа 22 июня ожидается кратковременный дождь, местами ливень.
- При грозе возможны порывы ветра до 17 метров в секунду.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Спасатели предупредили о дожде, ливне, грозе и ветре до 17 метров в секунду в период с 9 до 21 часа 22 июня в Москве, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России.
"В период с 9 до 21 часа 22 июня в Москве ожидается кратковременный дождь, местами ливень, гроза, град, усиление ветра при грозе с порывами до 17 метров в секунду", - говорится в сообщении.
Москвичей предупредили о грозе в ближайшие часы
12 июня, 14:28