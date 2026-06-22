Рейтинг@Mail.ru
Москвичей предупредили о ливне в ближайшее время - РИА Новости, 22.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:46 22.06.2026
Москвичей предупредили о ливне в ближайшее время

МЧС: на Москву в ближайшее время обрушатся ливень, гроза и град

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Дождь в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве в период с 9 до 21 часа 22 июня ожидается кратковременный дождь, местами ливень.
  • При грозе возможны порывы ветра до 17 метров в секунду.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Спасатели предупредили о дожде, ливне, грозе и ветре до 17 метров в секунду в период с 9 до 21 часа 22 июня в Москве, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России.
"В период с 9 до 21 часа 22 июня в Москве ожидается кратковременный дождь, местами ливень, гроза, град, усиление ветра при грозе с порывами до 17 метров в секунду", - говорится в сообщении.
Женщина под зонтом во время дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
Москвичей предупредили о грозе в ближайшие часы
12 июня, 14:28
 
ОбществоМоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала