Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В понедельник в Москве ожидаются град диаметром до двух-трех сантиметров, грозы, кратковременные ливни и температура до плюс 25 градусов.
- Во вторник благодаря антициклону с запада погода постепенно улучшится, ночью будет плюс 12–плюс 15 градусов, днем — плюс 21–плюс 24 градуса.
- В четверг и пятницу через регион пройдет холодный атмосферный фронт, пройдут дожди, что вкупе с северным ветром понизит температурный фон.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Град диаметром до двух-трех сантиметров, грозы, кратковременные ливни и до плюс 25 градусов ожидаются в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Он отметил, что ветер будет северо-западный от четырех до девяти метров в секунду, при грозе порывистый.
"Максимальная температура воздуха составит плюс 22 - плюс 25 градусов. Атмосферное давление будет падать и составит 744 миллиметров ртутного столба", - подчеркнул Тишковец.
Более того, во вторник, благодаря антициклону с запада, постепенно распогодится. Ночью плюс 12 - плюс 15 градусов, днем плюс 21 - плюс 24. В среду также солнечно и без осадков. Минимальная температура составит плюс 10 - плюс 13 дней градусов, максимальная плюс 20 - плюс 23.
"В четверг и пятницу атмосфера будет неустойчивой. Через регион пройдет холодный атмосферный фронт, облаков станет больше, пройдут дожди, что вкупе с северным ветром понизит температурный фон. В ночные и предутренние часы плюс 8 - плюс 11 градусов, в дневное время посвежеет до плюс 16 - плюс 19, что на пять градусов ниже климатической нормы", - добавил синоптик.
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