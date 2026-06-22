Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Краткий пересказ от РИА ИИ В понедельник в Москве ожидаются град диаметром до двух-трех сантиметров, грозы, кратковременные ливни и температура до плюс 25 градусов.

Во вторник благодаря антициклону с запада погода постепенно улучшится, ночью будет плюс 12–плюс 15 градусов, днем — плюс 21–плюс 24 градуса.

В четверг и пятницу через регион пройдет холодный атмосферный фронт, пройдут дожди, что вкупе с северным ветром понизит температурный фон.

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Град диаметром до двух-трех сантиметров, грозы, кратковременные ливни и до плюс 25 градусов ожидаются в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В Москве и по области в понедельник будет облачно с прояснениями. Пройдут кратковременные ливни – на каждый квадратный метр московских улиц прольется до 5-7 литров дождевой воды, местами прогремят грозы, возможен град диаметром до 2-3 сантиметров", - рассказал Тишковец

Он отметил, что ветер будет северо-западный от четырех до девяти метров в секунду, при грозе порывистый.

"Максимальная температура воздуха составит плюс 22 - плюс 25 градусов. Атмосферное давление будет падать и составит 744 миллиметров ртутного столба", - подчеркнул Тишковец.

Более того, во вторник, благодаря антициклону с запада, постепенно распогодится. Ночью плюс 12 - плюс 15 градусов, днем плюс 21 - плюс 24. В среду также солнечно и без осадков. Минимальная температура составит плюс 10 - плюс 13 дней градусов, максимальная плюс 20 - плюс 23.