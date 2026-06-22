В Москве более 3,5 тысяч человек приняли участие в акции "Свеча памяти"

Краткий пересказ от РИА ИИ Более 3,5 тысяч человек приняли участие в акции «Свеча памяти», посвященной 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны, у стен Музея Победы в Москве.

В рамках акции были зажжены свечи от Огня памяти и славы мемориального комплекса на Поклонной горе и от частиц Вечных огней из городов-героев России.

У стен музея на Поклонной горе около 10 тысяч свечей составили «огненную картину» с изображением маршала Георгия Жукова в центре.

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Более 3,5 тысяч человек приняли участие в акции "Свеча памяти", посвященной 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны, у стен Музея Победы в Москве, сообщили в пресс-службе музея.

"Каждый год у стен главного военно-исторического музея страны зажигаются 1418 свечей в память о войне, которая унесла жизни миллионов наших соотечественников. Эта трагедия коснулась каждой семьи, и наш общий долг – сохранить правду о роли нашей страны в спасении мира от нацизма, о колоссальной цене, которая была за это заплачена", - сказал генеральный директор Музея Победы , заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Школьник.

В пресс-службе отметили, что в этом году в память обо всех павших защитниках Отечества зажглись свечи от Огня памяти и славы мемориального комплекса на Поклонной горе, а также от частиц Вечных огней, которые были доставлены в Музей Победы из городов-героев России.

Так, вместе с ветеранами Великой Отечественной войны Марией Рохлиной и Иваном Гришановым Школьник зажег факел от Вечного огня и передал пламя участникам акции.

Уточняется, что в акции приняли участие более 3,5 тысяч человек.

Кроме того, у стен музея на Поклонной горе около 10 тысяч свечей составили "огненную картину", в ее центре - маршал Георгий Жуков , который возглавил оборону столицы.

"В 2026 году отмечается 130 лет со дня рождения Маршала Победы. Эта картина является данью памяти полководцу и всем людям, вставшим на защиту Родины", — добавили в пресс-службе.