В Москве более 3,5 тысяч человек приняли участие в акции "Свеча памяти"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Более 3,5 тысяч человек приняли участие в акции «Свеча памяти», посвященной 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны, у стен Музея Победы в Москве.
- В рамках акции были зажжены свечи от Огня памяти и славы мемориального комплекса на Поклонной горе и от частиц Вечных огней из городов-героев России.
- У стен музея на Поклонной горе около 10 тысяч свечей составили «огненную картину» с изображением маршала Георгия Жукова в центре.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Более 3,5 тысяч человек приняли участие в акции "Свеча памяти", посвященной 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны, у стен Музея Победы в Москве, сообщили в пресс-службе музея.
"Каждый год у стен главного военно-исторического музея страны зажигаются 1418 свечей в память о войне, которая унесла жизни миллионов наших соотечественников. Эта трагедия коснулась каждой семьи, и наш общий долг – сохранить правду о роли нашей страны в спасении мира от нацизма, о колоссальной цене, которая была за это заплачена", - сказал генеральный директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Школьник.
В пресс-службе отметили, что в этом году в память обо всех павших защитниках Отечества зажглись свечи от Огня памяти и славы мемориального комплекса на Поклонной горе, а также от частиц Вечных огней, которые были доставлены в Музей Победы из городов-героев России.
Так, вместе с ветеранами Великой Отечественной войны Марией Рохлиной и Иваном Гришановым Школьник зажег факел от Вечного огня и передал пламя участникам акции.
Уточняется, что в акции приняли участие более 3,5 тысяч человек.
Кроме того, у стен музея на Поклонной горе около 10 тысяч свечей составили "огненную картину", в ее центре - маршал Георгий Жуков, который возглавил оборону столицы.
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"В 2026 году отмечается 130 лет со дня рождения Маршала Победы. Эта картина является данью памяти полководцу и всем людям, вставшим на защиту Родины", — добавили в пресс-службе.
День памяти и скорби – 22 июня, день начала Великой Отечественной войны, которая унесла жизни около 27 миллионов советских людей. В 2026 году исполняется 85 лет со дня нападения нацистской Германии на Советский Союз.