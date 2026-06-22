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Международная акция "Огненные картины войны" прошла в Москве - РИА Новости, 22.06.2026
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00:37 22.06.2026
Международная акция "Огненные картины войны" прошла в Москве

Международная акция "Огненные картины войны" прошла в Москве у музея Победы

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкПарк Победы на Поклонной горе в Москве.
Парк Победы на Поклонной горе в Москве. - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Парк Победы на Поклонной горе в Москве.. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве у Музея Победы на Поклонной горе прошла международная акция «Огненные картины войны», где из 10 тысяч свечей создали масштабную инсталляцию.
  • Сюжет инсталляции посвящен 85-летию начала Битвы за Москву, а первые свечи зажглись от частиц Вечного огня, привезенных из городов-героев.
  • «Волонтеры Победы» и «Единая Россия» проведут серию памятных и просветительских мероприятий в 85-ю годовщину со дня начала Великой Отечественной войны, главным посылом которых являются единство народа, верность подвигу предков и недопустимость переписывания истории.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Международная акция "Огненные картины войны" прошла в Москве у музея Победы на Поклонной горе, из 10 тысяч свечей представители партии "Единая Россия" и волонтеры создали масштабную огненную инсталляцию, сообщили РИА Новости в пресс-службе депутата Госдумы, председателя Центрального штаба ВОД "Волонтеры Победы" и Центрального совета сторонников партии Ольги Занко.
В России ежегодно 22 июня отмечается День памяти и скорби. Он посвящен одной из самых трагических дат в истории страны - началу Великой Отечественной войны, которая унесла жизни около 27 миллионов советских людей.
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Музея Победы на Поклонной горе в ночь с 21 на 22 июня прошла Международная акция "Огненные картины войны". Из 10 тысяч свечей была создана масштабная огненная инсталляция", - сказано в сообщении.
Отмечается, что сюжет инсталляции посвящен 85-летию начала Битвы за Москву – первому крупному поражению вермахта, положившему начало контрнаступлению советских войск. Подчеркивается, что первые свечи зажглись от частиц Вечного огня, которые привезены в столицу страны из городов-героев волонтерами Победы.
"В центре картины изображен маршал Георгий Константинович Жуков, который возглавил оборону Москвы, создал Можайскую линию обороны, инициировал привлечение резервов и спланировал декабрьское контрнаступление, отбросившее врага на 100–250 километров от столицы", - говорится в сообщении.
В пресс-службе также рассказали, что в 85-ю годовщину со дня начала Великой Отечественной войны "Волонтеры Победы" и "Единая Россия" в регионах России и за рубежом проведут серию памятных и просветительских мероприятий, главным посылом которых являются единство народа, верность подвигу предков и недопустимость переписывания истории, а всего будет создано более 300 огненных картин по всему миру.
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