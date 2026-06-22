МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Международная акция "Огненные картины войны" прошла в Москве у музея Победы на Поклонной горе, из 10 тысяч свечей представители партии "Единая Россия" и волонтеры создали масштабную огненную инсталляцию, сообщили РИА Новости в пресс-службе депутата Госдумы, председателя Центрального штаба ВОД "Волонтеры Победы" и Центрального совета сторонников партии Ольги Занко.