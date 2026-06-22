Краткий пересказ от РИА ИИ Посол РФ в Молдавии Олег Озеров заявил, что 22 июня является напоминанием о недопустимости нового глобального конфликта.

В Кишиневе на мемориале «Вечность» прошла акция «Свеча памяти», участники которой зажгли 1418 свечей — по одной за каждый день борьбы с нацизмом.

На территории мемориального комплекса работает выставка фотографий и документов «Из безвестности в бессмертие», посвященная историям солдат и офицеров Красной армии.

КИШИНЕВ, 22 июн – РИА Новости. Дата 22 июня является напоминанием о недопустимости нового глобального конфликта, и руководство Молдавии вместе с европейскими странами обязано услышать этот сигнал, заявил РИА Новости посол РФ в Молдавии Олег Озеров после возложения цветов на Мемориале воинской славы "Вечность" в Кишиневе.

"День памяти и скорби уже давно перестал быть просто отметкой в календаре, превратившись в символ общей трагедии и колоссальных жертв, которые понес советский народ. Это напоминание о том, что мы не должны ни при каких обстоятельствах допустить повторения событий 85-летней давности. И мы рассчитываем, что и в Республике Молдова, и власти, и многие другие, да и за ее пределами - в Европе - услышат этот голос", - подчеркнул Озеров

Молдавия одной из первых среди советских республик приняла на себя удар нацистской Германии и ее союзников летом 1941 года, авианалеты на приграничные города начались в первые часы войны.

Ранее в понедельник в Кишиневе на мемориале "Вечность" прошла акция "Свеча памяти". В 3:30 ее участники зажгли 1418 свечей - по одной за каждый день борьбы с нацизмом.

На территории мемориального комплекса работает выставка фотографий и документов "Из безвестности в бессмертие". Экспозиция посвящена историям солдат и офицеров Красной армии, чьи личности удается установить благодаря многолетней работе поисковиков. У Вечного огня для жителей Кишинева организуют памятную экскурсию, которая завершается показом документального фильма "Молдова в период войны".

Помимо этого, волонтеры благоустраивают воинское кладбище на мемориальном комплексе "Шерпенский плацдарм" в Новоаненском районе. Участники поискового движения приводят в порядок аллею, выравнивают надгробия на братских могилах и убирают территорию после сильных осадков.

День памяти и скорби отмечается 22 июня. В этот день в 1941 году началась Великая Отечественная война, унесшая жизни десятков миллионов человек. На территории Молдавии, одной из первых принявшей удар фашистских войск, ежегодно проходят акции, посвященные подвигу воинов-освободителей.