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Посол призвал Молдавию не допустить повторения конфликта 1941 года - РИА Новости, 22.06.2026
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11:11 22.06.2026 (обновлено: 11:12 22.06.2026)
Посол призвал Молдавию не допустить повторения конфликта 1941 года

Посол Озеров: Молдавия должна услышать сигнал о недопустимости нового конфликта

© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкПосол РФ в Молдавии Олег Озеров
Посол РФ в Молдавии Олег Озеров - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Родион Прока
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Посол РФ в Молдавии Олег Озеров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол РФ в Молдавии Олег Озеров заявил, что 22 июня является напоминанием о недопустимости нового глобального конфликта.
  • В Кишиневе на мемориале «Вечность» прошла акция «Свеча памяти», участники которой зажгли 1418 свечей — по одной за каждый день борьбы с нацизмом.
  • На территории мемориального комплекса работает выставка фотографий и документов «Из безвестности в бессмертие», посвященная историям солдат и офицеров Красной армии.
КИШИНЕВ, 22 июн – РИА Новости. Дата 22 июня является напоминанием о недопустимости нового глобального конфликта, и руководство Молдавии вместе с европейскими странами обязано услышать этот сигнал, заявил РИА Новости посол РФ в Молдавии Олег Озеров после возложения цветов на Мемориале воинской славы "Вечность" в Кишиневе.
"День памяти и скорби уже давно перестал быть просто отметкой в календаре, превратившись в символ общей трагедии и колоссальных жертв, которые понес советский народ. Это напоминание о том, что мы не должны ни при каких обстоятельствах допустить повторения событий 85-летней давности. И мы рассчитываем, что и в Республике Молдова, и власти, и многие другие, да и за ее пределами - в Европе - услышат этот голос", - подчеркнул Озеров.
Возложение венков в мемориалу Крылья победы в Израиле - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
В Израиле возложили венки к мемориалу солдатам Красной армии
Вчера, 11:05
Молдавия одной из первых среди советских республик приняла на себя удар нацистской Германии и ее союзников летом 1941 года, авианалеты на приграничные города начались в первые часы войны.
Ранее в понедельник в Кишиневе на мемориале "Вечность" прошла акция "Свеча памяти". В 3:30 ее участники зажгли 1418 свечей - по одной за каждый день борьбы с нацизмом.
На территории мемориального комплекса работает выставка фотографий и документов "Из безвестности в бессмертие". Экспозиция посвящена историям солдат и офицеров Красной армии, чьи личности удается установить благодаря многолетней работе поисковиков. У Вечного огня для жителей Кишинева организуют памятную экскурсию, которая завершается показом документального фильма "Молдова в период войны".
Помимо этого, волонтеры благоустраивают воинское кладбище на мемориальном комплексе "Шерпенский плацдарм" в Новоаненском районе. Участники поискового движения приводят в порядок аллею, выравнивают надгробия на братских могилах и убирают территорию после сильных осадков.
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Вчера, 11:10
День памяти и скорби отмечается 22 июня. В этот день в 1941 году началась Великая Отечественная война, унесшая жизни десятков миллионов человек. На территории Молдавии, одной из первых принявшей удар фашистских войск, ежегодно проходят акции, посвященные подвигу воинов-освободителей.
После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС принимает спорные законы, среди них запрет на использование георгиевской ленты и установка памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии во время Второй мировой войны.
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21 июня, 16:44
 
В миреМолдавияКишиневГерманияОлег ОзеровМайя СандуДень памяти и скорби
 
 
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