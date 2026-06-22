Краткий пересказ от РИА ИИ
- В зоне ответственности «Южной» группировки российских войск ВСУ потеряли до 165 военных, три боевые бронированные машины.
- Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям ВСУ в нескольких районах Донецкой Народной Республики.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. ВСУ потеряли до 165 военных, три боевые бронированные машины за сутки в зоне ответственности "Южной" группировки российских войск, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям трех механизированных и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Стародубовка, Краматорск, Алексеево-Дружковка, Николаевка и Васильевская Пустошь Донецкой Народной Республики. Всего в полосе ответственности "Южной" группировки войск противник потерял до 165 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 12 автомобилей и самоходную артиллерийскую установку", - говорится в сводке.
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