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ВСУ потеряли до 165 военных в зоне "Южной" группировки за сутки - РИА Новости, 22.06.2026
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Специальная военная операция на Украине
 
12:55 22.06.2026
ВСУ потеряли до 165 военных в зоне "Южной" группировки за сутки

МО: ВСУ потеряли до 165 военных в зоне "Южной" группировки за сутки

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевое дежурство расчета ЗРК "Тор-М2" в зоне СВО
Боевое дежурство расчета ЗРК Тор-М2 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Боевое дежурство расчета ЗРК "Тор-М2" в зоне СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В зоне ответственности «Южной» группировки российских войск ВСУ потеряли до 165 военных, три боевые бронированные машины.
  • Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям ВСУ в нескольких районах Донецкой Народной Республики.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. ВСУ потеряли до 165 военных, три боевые бронированные машины за сутки в зоне ответственности "Южной" группировки российских войск, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям трех механизированных и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Стародубовка, Краматорск, Алексеево-Дружковка, Николаевка и Васильевская Пустошь Донецкой Народной Республики. Всего в полосе ответственности "Южной" группировки войск противник потерял до 165 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 12 автомобилей и самоходную артиллерийскую установку", - говорится в сводке.
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22 июня 2022, 17:18
 
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