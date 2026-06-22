ПВО за сутки сбила 734 украинских беспилотника

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО за сутки уничтожили 734 беспилотника и 12 управляемых авиационных бомб ВСУ.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Силы ПВО за сутки уничтожили 734 беспилотника и 12 управляемых авиационных бомб ВСУ, сообщили в Минобороны России.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты 12 управляемых авиационных бомб и 734 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.
По информации военного ведомства, всего с начала спецоперации уничтожены: 671 самолет, 284 вертолета, 167 044 беспилотных летательных аппарата, 662 зенитных ракетных комплекса, 29 870 танков и других боевых бронированных машин, 1 746 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35 454 орудия полевой артиллерии и минометов, 64 658 единиц специальной военной автомобильной техники ВСУ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18