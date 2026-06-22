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ВС России освободили 103 здания в Константиновке в ДНР - РИА Новости, 22.06.2026
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12:52 22.06.2026 (обновлено: 12:59 22.06.2026)
ВС России освободили 103 здания в Константиновке в ДНР

МО: ВС РФ освободили 103 здания в Константиновке, уничтожив до 85 боевиков ВСУ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие в зоне СВО . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Южная» группировка освободила 103 здания в Константиновке (ДНР).
  • Потери ВСУ составили до 85 военнослужащих.
  • ВСУ потеряли 27 пунктов управления БПЛА и другую технику.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. "Южная" группировка за сутки освободила в Константиновке (ДНР) 103 здания, ВСУ потеряли до 85 военнослужащих и 27 пунктов управления БПЛА, сообщило Минобороны РФ.
"В населенном пункте Константиновка Донецкой Народной Республики соединения и части "Южной" группировки войск продолжают наступление на всех направлениях, уничтожая разрозненные группы противника в юго-западной части населенного пункта. За сутки от украинских боевиков освобождено 103 здания", - говорится в сообщении.
Потери ВСУ составили до 85 военнослужащих, отметили в Минобороны.
"ВСУ потеряли до 85 военнослужащих, боевую машину пехоты, боевую бронированную машину, восемь автомобилей, самоходную артиллерийскую установку, станцию радиоэлектронной борьбы, 21 наземный робототехнический комплекс и 27 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами", - сообщили в военном ведомстве.
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22 июня 2022, 17:18
 
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