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На МКАД "Газель" въехала в стоящие после ДТП машины, погиб человек - РИА Новости, 22.06.2026
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18:11 22.06.2026 (обновлено: 18:27 22.06.2026)
На МКАД "Газель" въехала в стоящие после ДТП машины, погиб человек

На МКАД «Газель» въехала в стоящие после мелкого ДТП машины, погиб человек

© Фото : прокуратура МосквыПоследствия ДТП на внутренней стороне 85 км МКАД
Последствия ДТП на внутренней стороне 85 км МКАД - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© Фото : прокуратура Москвы
Последствия ДТП на внутренней стороне 85 км МКАД
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На 85-м километре МКАД "Газель" въехала в стоящие после мелкого ДТП машины.
  • В результате ДТП один человек погиб и один человек пострадал.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. "Газель" въехала в стоящие после мелкого ДТП машины на 85-м километре Московской кольцевой автодороги (МКАД), погиб один человек, сообщили в столичной Госавтоинспекции.
"По предварительным данным на внутренней стороне 85 км МКАД водитель "Газели" совершил наезд на стоящие, после мелкого ДТП транспортные средства", - говорится в сообщении.
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В ведомстве добавили, что в результате ДТП один человек скончался и один человек пострадал.
На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы.
Как уточнили в прокуратуре Москвы, надзорный орган контролирует установление всех обстоятельств ДТП и решает вопрос о принятии процессуальных решений, в том числе о возбуждении уголовного дела.
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