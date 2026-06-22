На МКАД "Газель" въехала в стоящие после ДТП машины, погиб человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На 85-м километре МКАД "Газель" въехала в стоящие после мелкого ДТП машины.
- В результате ДТП один человек погиб и один человек пострадал.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. "Газель" въехала в стоящие после мелкого ДТП машины на 85-м километре Московской кольцевой автодороги (МКАД), погиб один человек, сообщили в столичной Госавтоинспекции.
"По предварительным данным на внутренней стороне 85 км МКАД водитель "Газели" совершил наезд на стоящие, после мелкого ДТП транспортные средства", - говорится в сообщении.
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В ведомстве добавили, что в результате ДТП один человек скончался и один человек пострадал.
На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы.
Как уточнили в прокуратуре Москвы, надзорный орган контролирует установление всех обстоятельств ДТП и решает вопрос о принятии процессуальных решений, в том числе о возбуждении уголовного дела.