На МКАД "Газель" въехала в стоящие после ДТП машины, погиб человек

Краткий пересказ от РИА ИИ На 85-м километре МКАД "Газель" въехала в стоящие после мелкого ДТП машины.

В результате ДТП один человек погиб и один человек пострадал.

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. "Газель" въехала в стоящие после мелкого ДТП машины на 85-м километре Московской кольцевой автодороги (МКАД), погиб один человек, сообщили в столичной Госавтоинспекции.

"По предварительным данным на внутренней стороне 85 км МКАД водитель "Газели" совершил наезд на стоящие, после мелкого ДТП транспортные средства", - говорится в сообщении

В ведомстве добавили, что в результате ДТП один человек скончался и один человек пострадал.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы.